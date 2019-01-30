街市買魚即買即劏夠新鮮！一名女網民昨在facebook群組發文抱怨，指在街市挑了一條生猛活魚，檔主劏好給她時，魚身居然是凍的，質疑貨不對辦即投訴，結果被檔主反問「係咪傻」，遂叫網民評評理。網民以事論事反向她加一腳，反問她知不知道魚其實是冷血動物，「 妳幾時買過魚係有體温㗎？」

有網民發文質疑在街市買到的魚貨不對辦，指魚明明很生猛，但劏後變得凍冰冰。（fb群組「良景居民」截圖）

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一名女網民昨在facebook群組「良景居民」發帖，說到街市買了一條魚，「買時好生猛，劏咗之後交給我是凍冰冰的一條魚，我懷疑貨不對辦」。她馬上向檔主興師問罪，豈料對方無認錯，「佢話我係咪傻，佢話水凍點會唔凍」。

樓主指心有不甘下，轉而向街市管理處投訴，「兩位女士也是說冷氣凍水凍魚都會凍，我冇話可說，說大陸人騙人，我覺得香港人有啲而家都一樣。」。她又指責街市的人態度差，「剛才我還被兩個檔主圍攻我話我傻」，她認為街市職員欺人太甚，故要將事件分享，找網民評理。

網民卻沒有如她所願，不少人都解釋大多數魚是冷血動物，體溫會受到外界環境影響而改變，「幾時買過魚係有體温」、「樓主係咪以為買雞，劏完係暖暖哋咁」、「劏完係暖你仲驚」、「下次自己現場劏」。網民不單無公審魚檔，反取笑樓主：「 （妳）買餸都買咗幾十年，仲問啲咁嘅問題，人哋話你傻都真係好客氣。」

有網民就替樓主說話，說她說的「凍」可能是指魚身太凍，尤如從雪櫃拿出來一樣，但有人就指樓主說買魚時生猛游水，就算回家清洗前，魚身都不會是暖的，「照常理推斷，雪完條魚應該落水唔識游，街市魚檔劏魚一般好開揚，要偷龍轉鳳都唔攪盲鰽（平價魚）啦！」