「嘔少啲當幫忙！」　貓奴心願揮春引共鳴　原來創作背後好辛酸

年又過年，還有5日便踏入農曆新年，不少人都愛在家中掛滿揮春，而一向支持領養及貓B共融的facebook專頁「蝦米隊長辦公室」，亦湊熱鬧設計一系列的貓奴揮春，包括「我剷屎 我自豪」、「嘔少啲 當幫忙」、「日日吸貓精神好」等字句，引起大批貓奴共鳴，有人指貓貓不時趁她趕上班之際，「對準我個頭嘔……」，令她百般無奈。 設計揮春的貓奴兼專頁版主Fifi接受《香港01》訪問時，則大爆貓奴創作辛酸史，「佢最鍾意坐住我塊繪畫板，仲要趕極唔走」，更封所有貓星人為「嚴重阻礙人類工作協會會長」。

在6款揮春中，「嘔少啲 當幫忙」絕對是貓奴的心聲之首，更吸引不少貓奴分享其愛貓古怪嘔吐經歷。（fb專頁「蝦米隊長辦公室 Captain Ha-Me Office」圖片）

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資深貓奴Fifi為愛貓「蝦米隊長」（簡稱「蝦米」）設立facebook專頁「蝦米隊長辦公室」，一直鼓勵領養及貓B共養，2015年推出同名書籍，與貓奴爸媽分享貓B共融秘訣，今年趁住新年，Fifi又有新搞作，聯同社會服務機構「生命工場」推出6款熨金「貓奴心願揮春」，全部由Fifi親自設計及繪製，每款上面均有蝦米的「嘜頭」，當中包括「我剷屎 我自豪」、「嘔少啲 當幫忙」、「日日吸貓精神好」、「我領養 我驕傲」、「腰纏萬罐」、「準時收工 回家餵貓」。

揮春曝光後，引起大批貓奴共鳴，紛紛分享自己貓貓的嘔吐經歷，有人稱愛貓除會用拖鞋外，更會以地氈、毛巾或其衣服蓋好自己的嘔吐物，亦有人崩潰指貓貓不時趁她趕上班之際，「對準我個頭嘔……」，令她百般無奈。

設計者Fifi笑言從不乏創作靈感，因「成日都寫貓貓嘢、畫貓貓、分享貓星人流浪故事，所以idea都是在腦內一直蘊釀」。（受訪者提供照片）

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Fifi接受《香港01》訪問時指，「嘔少啲當幫忙」絕對是一眾貓奴的心聲，她又分享仔仔兩歲時，試過一腳踩中蝦米的嘔吐物，「一跌就頭落地，滿頭是嘔吐物」，讓她印象相當深刻。

提到今次的創作靈感，Fifi表示蝦米原本是隻流浪貓，牠3個月大時在粉嶺火車站月台被人發現，幸好被好心人救起，其後Fifi透過貓義工領養蝦米，至今已有6年。她坦言因為領養認識貓義工，很敬佩他們的付出，希望自己略盡綿力，透過出書、貓義工訪問、畫貓貓繪本、新年揮春等，宣揚「領養」的重要性。

今次一套6款的揮春由Fifi花大約一個月時間設計及製作，她笑言從不乏創作靈感，因「成日都寫貓貓嘢、畫貓貓、分享貓星人流浪故事，所以idea都是在腦內一直蘊釀」，反而蝦米愛在她工作時，坐在其繪畫板不肯離開，令她頗為頭痛，「趕極唔走，抱佢落地，佢又跳上來。坐Keyboard，坐繪圖板，推Mac機，咬繪畫筆，撞我手，咬我腳」，更封所有喵星人為「嚴重阻礙人類工作協會會長」，雖然她希望愛貓能陪伴她工作，惟難免會影響進度，她最後決定狠心「抱佢出房門，自己閉關」，才能完成工作。

「貓奴心願揮春」一套6款，定價為60元，如購買4套以上，每套平均50元，現於觀塘APM年宵市場、Restore及REstore Expo有售，如網上訂購則於新年後寄出。