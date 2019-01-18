「養貓後的梳化」照引起共鳴　貓奴大曬破爛家具：看我家貓的手藝

不少貓奴都經歷過，新買回來的真皮梳化，隔數天就「慘死」在毛孩爪上，看來主子與梳化是無法完好地共存。有內地網民近日在微博「拋磚引玉」，分享貓咪抓下的梳化，引起不少貓奴共鳴，紛紛心痛又自虐地曬出爛梳化照。

內地網民近日在微博「拋磚引玉」，分享貓咪抓下的梳化，引起不少貓奴共鳴，紛紛心痛又自虐地曬出爛梳化照。（微博「回憶專用小馬甲」截圖）

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內地微博「回憶專用小馬甲」日前發帖，貼出多張被愛貓抓破的梳化照，並邀請其他人「圍爐取爐」：「你家養貓嗎朋友？來曬曬你養貓以後的沙發吧。」結果瞬間引起熱議，不足3天已有逾2萬個留言、1.9萬個讚好，以及超過1萬次轉發。

網民都紛紛上載自己家中的梳化或家具的照片，只見在貓抓下無不破爛，有些更抓破至海綿「噴出」，甚至連內裏的木頭都露出來了，笑稱這是「我家貓的手藝」。有人分享指，剛買回來時還會喝止牠們，因梳化不便宜，「可是後來就……隨他吧」，又指就當是「流蘇」設計吧。

貓抓下家具和梳化圖輯：

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除了梳化，窗簾同樣是攻擊目標，有網民笑稱「不遮光了」。另有人上載主子與其「手下敗將」的照片，只見貓咪一副無辜樣，「還委屈得很」。有貓奴則笑言，看到大家那麼慘，「我內心平衡一點」，同路人果然重要。