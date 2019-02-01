長者扮農夫麥玲玲Rap歌　跳唱《Baby Shark》宣傳一人一利市籌款

長者安居協會去年找來3名老友記，潮跳由《職場卸膊操》改編成的《賀歲拜年操》，大獲好評，今年再有新創作推出，改編農夫和麥玲玲一起演唱的Hip Hop歌《風生水起》，及近年外國大熱的兒歌《Baby Shark Dance》，由原班人馬又唱又跳，呼籲善心人士在農曆新年期間捐出一封利市，幫助貧困長者免費使用平安鐘等24小時緊急支援服務。有網民留言指「好開心又見到3位（老友記）咁精神爽利，笑容咁靚！」、「好可愛好精神」。

長者安居協會今年再度「添食」，原班人馬加碼跳唱兩首歌。（長者安居協會fb影片截圖）

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長者安居協會去年找兩名公公及一名婆婆跳唱賀年改編歌，3人組合潮跳由《職場卸膊操》改編成的《賀歲拜年操》，片長1.5分鐘，他們模仿卸膊操簡單舞姿，亦在歌中自問自答，先問「新年見到表叔公嘅時候會講啲乜嘢呀？」答「我祝你唔再風濕痛囉」，再問「新年同表姑奶奶打牌嗰陣時講啲咩呀？」再答「我祝你舖舖都自摸囉」，最後3人組合在片尾祝觀眾「身體健康，天天平安，恭喜，恭喜」，亦宣傳「一人一利市」慈善籌款活動。

3人組合去年潮唱由《職場卸膊操》改編成的《賀歲拜年操》。（長者安居協會fb影片截圖）

由於短片當年大獲好評，達到近44萬次瀏覽量，所以長者安居協會今年再度「添食」，更加碼跳唱兩首歌，合共都是片長1.5分鐘，歌名叫《賀年 doo doo doo》，3人組合先rap改編自農夫及麥玲玲演唱Hip Hop歌《風生水起》，「公公出嚟又恭喜啦，婆婆今年又encore啦」，兩名公公先後rap住問「靚姑，靚姑，我有嘢問，問吓我嘅新年運」，婆婆逐一答「有毛有翼嘅生肖，你今年多貴人」、「有毛有腳嘅生肖，你今年買私樓」及「無毛無腳嘅生肖，你今年好唱口」，換言之，所有生肖的人士都行好運。

隨後3人組合跳唱近年外國大熱Pinkfong兒歌《Baby Shark Dance》，老友記模仿《Baby Shark Dance》簡單舞姿，潮唱改編歌詞「Kung Hei Grandma doo doo doo doo doo doo，𢭃利市」、「Kung Hei Grandpa doo doo doo doo doo doo，𢭃利市」及「you all doo doo doo doo doo doo，𢭃利市」，最後3人組合在片尾說「『一線通平安鐘』祝大家身體健康，天天平安，恭喜，恭喜！」

長者安居協會亦在帖文希望善心人士支持「一人一利是」慈善籌款活動，提醒只要農曆新年期間捐出一封利市，即可幫助貧困長者免費使用「室內平安鐘」、「隨身寶」或「平安手機」，獲得「一線通平安鐘」的24小時緊急支援及非緊急服務。網民留言大讚「好開心又見到3位（老友記）咁精神爽利，笑容咁靚！」、「好可愛好精神」、「可愛3寶」、「好正呀班公公婆婆」。