【豬年2019】新年亂轉look易出事！　盤點明星hold不住的髮型

農曆新年將至，除了添置新衣物，很多人會在春節前剪新髮型，務求精神爽利過新年。不過，變髮後果可大可小，一旦髮型出事，該年的全家福便會成為「黑歷史」。剪前多參考髮型是常識吧？ 剪髮前，不妨拿顏值高的明星髮型作參考，如果這些俊男美女也hold不住的髮型，凡夫俗子也該避之則吉吧？

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張曼玉去年現身上海一個時尚展覽時，其橙啡色短髮被指令她顯老。（視覺中國）

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1. 張曼玉

影后張曼玉自2010年客串電影《全城熱戀熱辣辣》後鮮有參與演出，只偶然在一些活動上露面，去年她現身上海一個時尚展覽時，網民狠批其橙啡色短髮造型，直指她選錯髮型，讓其瘦削的輪廓更顯枯乾。

日劇天王木村拓哉早期留着蓬鬆長髮，成為一代人的集體回憶，但他去年在康城影展上的一頭超高髮型，卻引發網民恥笑。（資料圖片）

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2. 木村拓哉

日本萬人迷木村拓哉去年為電影《無限之住人》現身康城影展，梳了一個超高髮型而遭網民恥笑，指他與香港政界人士湯家驊及台灣綜藝主持吳宗憲很是相似樣，從前蓬鬆長髮時瀟灑俊朗已不復再。

「BIGBANG」隊長權志龍（G Dragon）來港參加 「2013 MAMA 頒獎典禮」時，一頭鮮黃中分髮型被形容為「玉子燒」。（視覺中國）

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3. 權志龍（G Dragon）

韓國時尚指標、男團「BIGBANG」隊長權志龍（G Dragon）來港參加 「2013 MAMA 頒獎典禮」時，一頭鮮黃中分髮型被形容為「玉子燒」，引發網民創作惡圖，笑他頭上猶如置放了日式蛋卷壽司。

此外，「GD」過往的「黑白郎君頭」、「海帶頭」、「捲髮長瀏海」等，亦曾引起網民哄動，直言其髮型非常人所能駕御，甚至以「調色盤」形容他多變的髮色。

吳亦凡過往打扮被視為時尚有型，獲不少年輕人追捧。（資料圖片）

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4. 吳亦凡

前韓國男團EXO成員吳亦凡擁有身高187cm的衣架子身形及俊朗的樣貌，惟去年11月踏入28歲時，吳亦凡在ig上載「紅衣濕頭鬍渣」相片，只見他身穿紅色反光開胸裇衫、紅色鏡片太陽眼鏡，頸部以粗銀項鍊、目測左右手共戴上起碼五隻戒指，看似濕𣲷𣲷的髮型成致命傷，被網民一致劣評。

楊丞琳初出道時的新潮髮型，如「水母漂」、「草菇頭」等，曾被詬病騎呢怪狀，「跟風」剪髮好易中伏。（視覺中國）

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5. 楊丞琳

有「可愛教主」之稱的台灣藝人楊丞琳，歷年來髮型亦多次失守，最有名的「水母漂」、「草菇頭」等，都被標籤為「騎呢」類別。

陳妍希的超短髮造型，完全突顯包包面的缺點，受到網民劣評。（視覺中國）

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6. 陳妍希

台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》女主角陳妍希，簡單的馬尾裝迷倒不少男士，但她的超短髮或《神鵰俠侶》的古裝扮相，髮型均被髮民劣評，稱突然了其漲爆臉型，髮型愈短愈顯得頭型大。

劉亦菲曾有貼耳短髮造型，被部分網民指不配合其臉型氣質。（網上圖片）

7. 劉亦菲

古裝美人劉亦菲的黑長直髮已成標記，但網上早前流出她剪貼耳短髮的照片，部分網民指其短髮是「自毀顏值」，由脫俗不凡的「小龍女」變成平庸女生。

楊冪在電影《何以笙簫默》的超短髮型，被形容破壞其氣質造型，受到網民劣評。（《何以笙簫默》劇照）

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8. 楊冪

早前宣布與香港藝人劉愷威離婚的內地一線花旦楊冪，常以齊劉海長直髮示人，其後髮型轉變也多獲讚賞，但在電影《何以笙簫默》以超短髮登場，結果受到網民劣評，指其短髮很有「違和感」。

郭采潔初出道時以長髮示人，辨識度不高。（資料圖片）

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8. 郭采潔

台灣女星郭采潔是超短髮的經典代表女星，其實她初出道時多以長髮示人，當時辨識度低，又被指與另一女星陳意涵很相似。但當郭采潔換上剪短後，五官輪廓一下子便鮮明突出，嬌小身型更被襯托得像是高了幾分，令人留下深刻印象