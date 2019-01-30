【唔係啩】新年將至「餸」都有人搶　柴灣婦失數百元雞魚勁肉赤

臨近歲晚小心門戶，外出就要防被打荷包，沒想到原來行街市都有被「搶餸」風險。有市民表示其母今日在柴灣街市買餸，突然被搶走餸袋，呼籲街坊小心。網民大感詫異，慨嘆為何香港淪落至此，有人笑問其母是否買了貴價龍躉或鮑參翅肚，事主女兒稱其實只是魚和雞，惟也令老人家「肉都赤埋」。

有市民網上指其母在柴灣街市被一男子搶餸，提醒街坊小心。（網上圖片）

有市民網上指其母在柴灣街市被一男子搶餸，提醒街坊小心。（網頁截圖）

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有市民在facebook群組「柴灣人柴灣事」中發帖，指其母今日在柴灣漁灣街市買餸，正在買菜時原想先把一袋餸放在菜檔，沒想揀菜時餸袋被一男子成袋搶走，其母想追但對方迅速逃跑，最終追不了但萬幸老人家沒事，她又提醒街坊要小心，並狠批該男子街市搶餸，根本是明恰老人家。

同區網民大表詫異，均稱搶錢聽得多，搶餸未聽過，不少人都慨嘆沒想到香港已淪落成這樣，狠責搶餸男太猖狂，又懷疑可能搶餸男跟蹤其母鎖定了要搶的餸，一見機會即下手。

事主女兒指其母所失的餸，包括雞和魚，總值數百元。(網上圖片)

有人對被搶什麼餸大感興趣，笑問「餸都搶? 買咗條龍躉呀?」、「係咪買咗乾鮑魚翅花膠呢啲貴野？」事主女兒回應指，其實被搶的只是雞和魚，但也價值數百元，其母雖沒受傷卻大感肉赤，惟老人家怕麻煩，故最終沒有報警。

有網民指其實同樣情況在街市偶有發生，不少人帶手推車買餸，結果整架車被推走，有人認為事主女兒應該報警，讓警方查看閉路電視找出賊人，以免再有其他街坊受害。