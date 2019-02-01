港客叫烚蛋要求「蛋白生、蛋黃熟」　廚師勁無奈：不可能挑戰

在食肆工作不時都會遇到「不可能挑戰」，一名在食肆任職廚師的網民近日投稿至facebook專頁「西客之道」，抱怨指有客人落單時要求改做烚蛋，但上菜後竟不滿稱「要蛋白生，蛋黃熟」，令樓主非常無奈。帖文隨即引起熱議，不少人都批評要求無理，但亦有網民紛紛留言討論這種蛋的製作方法，投訴帖文瞬間變成煮食交流區。

網民近日投稿至facebook專頁「西客之道」，抱怨指有客人落單時要求改做烚蛋，但上菜後竟不滿稱「要蛋白生，蛋黃熟」，令樓主非常無奈。（fb「西客之道 HIspitality Secret」截圖）



下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有在食肆廚房工作的網民投稿至「西客之道 HIspitality Secret」指，餐廳有道菜會附上一隻溫泉蛋，客人可選擇轉做炒蛋或太陽蛋。但曾有一名「怪獸家長」入單時要求烚蛋，樓主唯有照做，誰知「彈返轉頭」，指責他們做錯，「要蛋白生，而個蛋黃熟」。樓主直指這是「不可能挑戰」，「搵米芝蓮都唔得啦……無常識唔好生，教壞下一代」。

帖文引起熱議，不少人都認為要求無理，就好像叫人「入屋唔好除鞋，除襪得啦」、「叫個媽媽示範一次，成功嘅畀返學費佢」。有網民就紛紛討論，「蛋白生蛋黃熟」是否有可能做到，「將蛋白同蛋黃分開，整到個黃有咁熟得咁熟，再淋番啲未煮過嘅蛋白俾佢囉」。

另有人指出，日本和歌山白濱溫泉鄉的確有商店販售這種蛋，就是剝殼後蛋白呈半熟狀態，可是包覆其中的蛋黃卻熟了，所以有「反對蛋」之名。不過有網民就認為，即使有煮法做得到，但價錢就不會便宜，「整到嘅，分餐收雙倍價錢囉」。