客戶服務員禮貌講早晨　遭客人斥擾民揚言投訴　上司熟客撐無做錯

香港有「投訴之都」的稱號，客人有理無理都會投訴，增加服務業前線人員的負擔。有客戶服務員在網上投稿稱，剛入行時遵從同事的教導，見到客人時講早晨或哈囉，但其中一名客人大聲反斥他的問好等同擾民，更稱其他人都想作出投訴，幸好上司對投訴不受理，指日後再遇到他無需問好。

客戶服務員負責接待客人，經常應付他們的要求。（GettyImages/視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民早前投稿至facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」，指自己剛剛畢業，入行做物業管理的客戶服務員，公司及同事都樂於教導，提醒他禮多人不怪，「打多幾聲招呼都唔怕」，擔心無禮貌容易遭人投訴，隨後投稿者獨自「埋位」工作時，不停向客人問好，如果正值早更時會講早晨，不少客人聽完都會回應。

但投稿者遇到一名客人，反斥他「好大聲咁講係擾民，擾民喺香港係犯法」，更稱「已經諗住寫信投訴，唔係淨係我一個，其他人都好想投訴」。

投稿者遂詢問熟客，自己問好時是否太大聲，但熟客表示「唔係，你做得好好，不知幾鐘意你」，隨後上司知道事件後更指「唔使理佢，只係見到佢唔好同佢打招呼，呢種人有得食又鬧，冇得食又鬧，投訴根本唔會成立」。

帖文引起網民討論，有過來人留言指「試過間舖無人喺度，所以同啲同事傾計，之後公司話我哋畀人投訴掛住傾計、唔專業」，相信投訴人只是路過，但已經作出投訴，叫投稿者切勿因無理投訴而不開心，另一名過來人亦指，每個客人的要求都不同，試過有女星不喜歡有觀眾在街上認得她，但有同事竟向她打招呼，所以作出投訴，亦試過有客人叫他可以表現粗俗一點，於是每逢見到對方「都可以做返自己咁爆粗」。

（fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」）