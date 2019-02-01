網民不想提起的新年回憶　睇舞獅採青中「頭獎」　炸牛屎成身都係

新年本應開開心心，但部分人卻可能是一段不堪回憶。有高登巴打指曾看舞獅採青卻慘被生菜擲中，中「頭獎」後只感勁痛，有人稱小時候玩炸牛屎時閃避不及導致「半身屎」，更有巴打指拜年曾遇令其心動的少女，猶豫間被親友狂笑，最慘是最終也識不到人。

高登巴打回憶曾於新年看舞獅隊採青，沒料竟被生菜擲臉，中「頭獎」後非常疼痛。示意圖（《賤精先生》截圖）

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有男網民在「高登討論區」以「一人一個唔好嘅新年回憶」為題發文，他指多年前一次新春欣賞舞獅表演，當時獅頭已經採完青，團隊準備「吐出」生菜，沒想中竟吐中其頭臉，樓主形容極為疼痛，「真係想即場死咗去…諗起都想死」，更說「呢個秘密放咗喺個心入面好耐」。

有絲打分享指「試過燒炮仗玩炸牛屎，走唔切，半個身都係」，新年流流也被母親怒斥，有人則稱新年最值得期待逗利市，沒想到「收到5蚊利市，而且係親戚畀，人生唯一一次收到硬嘢」，惟「慘處未算慘」，即時有其他巴打稱曾收利市「打開入面係冇嘢」，相信應為對方誤漏了封錢。

亦有男網民慘痛回憶中學時一次去親戚家拜年，竟遇年齡相仿的少女，因父母在場猶豫應否主動上前打招呼，沒想到因望多兩眼，竟被在場女性長輩發現，她們更大聲取笑：「你想識人哋，點解唔去識下，咁無膽，係唔係男人嚟㗎？」被數個三姑六婆「係咁大聲笑」未算慘，最可憐是巴打最終「都係識唔到嗰個女仔」。

（高登討論區）