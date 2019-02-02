鍵盤幾十元老闆都嫌貴　員工去環保gp搲免費二手貨　網民籲搵新工

公司為員工提供電腦配件，如果壞掉無法運作，一般都會提供新設備。但有網民在網上投稿指，公司有同事的鍵盤故障，他找來售價數十元的新鍵盤，但老闆仍然嫌貴，最終投稿者前往環保免廢群組「排隊」，取到其他人送出去的鍵盤，形容自己儼如乞丐。有不少過來人紛紛留言指，公司無論滑鼠、釘書機、原子筆、垃圾桶等，都要待長時間才會提供新設備，甚至直接不會向員工提供，其他人都形容投稿者的公司刻薄，提議他辭職。

公司為員工提供的電腦配件如果無法運作，通常公司都會提供正常配件。（GettyImages/視覺中國）

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有網民早前投稿至facebook專頁「奴工處」，指同事的鍵盤損壞，需要購買新鍵盤，他遂「搵到最平幾十蚊（新鍵盤）」，但老闆仍然覺得貴，投稿者形容「嬲嬲地走去啲環保免廢Group走去排啲人哋唔要送出嚟嘅」，最終取到免費二手鍵盤，雖然非常環保，亦成功幫公司節省數十元，但「覺得自己好似乞兒」。

帖文引起網民討論，有過來人留言指帖文內容好似自己的舊公司，表示即使滑鼠故障，但老闆指「可以用鍵盤代替」，過來人「直接叫老細示範一下，佢即刻淆底話去買」，亦有人指向公司申請釘書機及原子筆，但等了半年，辭職「last day」當日才有釘書機及原子筆，更有在會計師樓工作的過來人指，「垃圾桶都要自己帶，如果唔係，你自己諗點掉垃圾」，更有人問投稿者「老闆有無話人工貴？」有網民甚至提議投稿者辭職，「新年後搵新工」。

（fb專頁「奴工處」）