【情侶變兄妹】親媽與女友爸結婚還存心拆散　外國仔崩潰求助

女朋友竟然變成自己的妹妹？不要以為這種情節只會在電視劇出現，一名外國網民在討論區Reddit求助，表示自己有一名和他拍拖6年、青梅竹馬的女朋友，但媽媽竟然搭上了女友的爸爸，兩人更結了婚，令女朋友頓時變了他的妹妹，而媽媽和女友的爸爸婚後更一直處心積慮拆散他們，由於他們仍在讀大學，畢業前都無法負擔搬出去自住，讓他非常苦惱，上網詢問該如何是好。

樓主和女朋友在一起6年，現時兩人住在一起，不過並不是因為同居，而是自己的媽媽和女友的爸爸結婚了。（getty圖片）

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該網民於外國討論區Reddit發文，表示自己今年20歲，14歲開始就和女友拍拖，一直到高中、大學都在一起，感情很穩定。現時兩人住在一起，不過並不是因為同居，而是自己的媽媽和女友的爸爸結婚了。

樓主說，媽媽和她爸爸相識的時候雙方都是已離婚，當時他和女朋友都曾要求各自的父母不要交往，不過對方未有理會，又一直對樓主和女朋友在一起沒任何意見，但當雙方父母結婚並住在一起之後，態度卻出現180度大轉變。

樓主直言非常討厭現在的狀況，因為媽媽每天都有意地刺激他，每當他聽到媽媽媽說「跟你的妹妹說……」時，他都會覺得很心痛，「父母現在存心想拆散我們，一有機會就稱呼我們為兄弟姊妹，然後告訴我們這樣有多噁心，問我們讓朋友知道的話覺不覺得丟臉，說他們先結婚不是他們的錯」。

樓主又指搬屋並非出路，因為他跟女友都在上大學，在畢業前都無法負擔租屋的開支，而各自的另一邊父母不是有吸毒問題就是從來都沒有見過，所以無法找他們求助。樓主說他非常愛女友，並打算一輩子和她在一起，但現在的情況快將他逼瘋，「我無法承受當我們明明就很好，卻因為奇怪的外在條件而必須分手」。

不少網民都認為樓主和女朋友在一起的時間比他們父母久得多，「父母才是讓事情變奇怪的人」，更有人指「媽媽應該為她的行為感到羞恥」、「父母一開始就不應該約會」。有人更建議樓主反客為主，刺激其父母說，「告訴我安全套要怎樣用，因為一天我可能會跟妹妹認真起來」。

有網民就分享其朋友的經歷，稱其情況和樓主相似，但他和女友已經在一起15年了，仍然堅持不分手，後來他們父母在2年後就離婚。