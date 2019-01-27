拍拖8年結婚1年即玩完！　台人妻：夫婚前愛乾淨　婚後現形超恐怖

台北桃園劉姓男子和妻子愛情長跑8年後結婚，婚後一年就鬧婚變。劉妻向法院指出，婚前丈夫很少吸煙，也很愛乾淨，婚後卻變了樣，煙癮突然變大，去年工作不順、收入減少，性情變得暴躁、愛喝酒喝到醉，常把門窗緊閉後在房間內猛吸煙，或是在清晨和深夜時吸煙，甚至在她旁邊吸煙。她有過敏性鼻炎，很怕混濁的空氣，對二手煙尤其敏感，丈夫煙不離手，害得她健康受到侵害。

劉妻向法院指出，婚前丈夫很少吸煙，也很愛乾淨，婚後卻變了樣，煙癮突然變大，性情變得暴躁。圖為示意圖。（Getty Images）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

劉妻還指出，丈夫衛生習慣不佳，常不洗澡、不刷牙，夫妻間多次為此爭吵，甚至數度遭丈夫家暴，她以「以前都不知道他有這麼多壞習慣、對丈夫已沒有感覺」，雙方經營幸福生活的基礎已不存在，訴請離婚。

法院審理時，劉姓男子表示婚前就有吸煙，但否認愛吸煙喝酒，只是煩悶的時候才會吸煙，喝酒也只是睡前喝幾杯高粱酒，也否認毆妻，拒絕離婚。

法官根據劉妻娘家親友作證「二人常大吵大鬧、劉妻多次抱怨被二手煙薰到受不了、被家暴」、「二人曾談離婚、後來劉躲避」，加上劉妻提出的驗傷單等，認定劉姓男子因吸煙喝酒等壞習慣和家暴，造成夫妻相愛、互信互諒基礎已不存在，判准離婚。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】