【唔使用鋸】床褥買大咗點算？　宜家火速抽水︰唔滿意？歡迎換過

有連登巴打發帖，指朋友不慎買錯床褥尺寸兼未能退貨，只好用磨機將床褥尾段鋸走，引起網民熱議。跨國家居用品零售企業「宜家家居」火速在facebook專頁抽水，上載利鋸及床褥的圖片，呼籲「冷靜啲，放低把鋸先」，稱該公司會向顧客提供100日試用服務，如不滿意，歡迎更換床褥。帖文一出，即獲網民大讚「好快手」、「抽手抽得幾快」，在事件中成為「傑出公關」大贏家。

網上瘋傳有人不慎買錯床褥但未能退貨，竟用手磨機將一截鋸走；「宜家家居」亦在fb專頁出圖抽水。（IKEA 宜家家居 fb截圖）

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有連登巴打昨日發文，指其朋友「黐咗線」，因床褥買大了卻無法退換，朋友只好「用磨機鋸咗佢」，將被鋸下的一截床褥放在床下方，而鋸後的床褥顯得非常短小，中間的彈簧條條分明，但未知有否影響睡眠體驗。有網民大讚「好好手工」，但亦有人擔心床褥的承托力會受影響，更指床褥中心部分外露，容易成為寄生蟲溫床。

「鋸床褥」事件成為網上熱話，在社交網上瘋傳，相信宜家家居的fb小編亦留意到，故今日在fb專頁圖文並茂抽水，上載一張有利鋸及床褥的圖片，提醒顧客「冷靜啲，放低把鋸先」。小編強調「都知道床褥嘅嘢，一唔啱心水係會幾燥（躁）嘅」，因此公司所售出的床褥「係有100日試用服務，畀足夠時間你試真啲張床」，即使顧客仍然感到不滿，公取都「歡迎您嚟換過第二張，務求令您可以搵到一張最完美嘅床褥為止」，更附上相關超連結。

宜家的帖文獲網民激讚，留言指「抽水抽得你咁快手」、「靚抽」、「水已抽乾了」，不過亦有網民提醒宜家，樓主朋友是使用磨機，並非利鋸。