一句「想食橙」出事！　連登仔打開雪櫃嚇傻　網民：伯母好惜你

在家中向媽媽說出想吃某一樣東西，原來可以很嚴重！有網民在討論區上分享，指自己向媽媽表示想吃橙之後，她竟然買來一大堆橙，將雪櫃完全塞滿，變成了一個「橙櫃」。由於橙的數量實在太多，有網民建議他可以榨汁，甚至是來個「香橙浴」，以解決堆積如山的橙。

有連登仔分享自己說了想吃橙之後，媽媽立即買了大批橙，塞滿雪櫃。（連登討論區圖片）

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連登討論區上有網民以「X街！唔小心同老母講想食橙」為題發帖，貼出家中雪櫃照片。從照片可見，雪櫃內除了幾罐汽水、數個蘋果及一兩個容器之外，3層空間都已經放滿橙，再加上迫到爆的蔬果格，保守估計有超過40個橙。樓主坦言數量多到「食X到下年」，問有沒有人「想要返幾個？」

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樓主表示，今次之後「我唔敢喺佢面前再食任何嘢」。有網民指自己「好耐無食橙，留兩舊畀我」，但樓主擔心地回應「唔好畀我老母聽到，等陣佢抬多箱返嚟就X家X」。另外有人表示，其實雪櫃「頭三層都尚可，點知碌落去見到個蔬菜箱」便覺得「唔敢睇」，又有人留意到雪櫃沒有其他食物，樓主解釋「佢為咗放得落啲橙，將大部分嘢都清晒」。

面對如此大量的橙，的確會讓人手足無措。（GettyImages/視覺中國）

樓主母親對兒子的愛如此深厚，使不少網民都大為感動，大讚「你老母好錫（惜）你，要珍惜」、「快啲講『I Love Mama』」，「伯母托咁多橙都幾係嘢」。不過即使有愛，都要面對現實問題，就是找方法將海量的橙吃完。有人建議樓主「有啲就咁食，有啲榨橙汁」，橙汁可以慢慢飲用，真的太多還可以「橙汁浸浴，一邊浸一邊飲」。

（連登討論區）