床褥買大咗點算？　連登仔朋友自己鋸返啱　網民：件事好Mr.Bean

辦法總比困難多，非常時期要用上非常辦法！有連登仔分享朋友買床褥的經歷，他指友人不小心買錯床褥又未能退貨，竟用磨機將尾段鋸走；情況罕見引網民關注，樓主更應眾人要求上載床褥「橫切面」圖，條條彈簧清晰可見。不少網民質疑為何不事先度好長度才去買，又有人笑：「成件事好Mr.Bean。」

有連登網民指朋友買床褥時不慎買大，結果要自己鋸走一段。（連登討論區圖片）

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繼早前出現廁所唔夠位放馬桶，裝修師傅將廁所門「鋸一鋸」，砌圖式將凸出部分完美嵌入後，近日再有網民「DIY」解決土地問題。日前有連登網民分享，指其朋友「痴咗線」，因床褥買大了又無法退換，在「唔啱Size」情況下，「佢用磨機鋸Ｘ咗佢」。

從樓主上載圖片所見，被其友人鋸走的一段床褥放在床下方，而床褥鋸完後亦非常短小，買床單似乎有一定困難。不少人笑稱機會難逢，即時要求樓主幫忙拍下「橫切面」圖，稱從未見過，樓主也順應要求，確見彈簧條條分明，猶如床褥廣告一般。

有連登網民指朋友買床褥時不慎買大，結果要自己鋸走一段，還可以見到床褥的橫切面。（連登討論區圖片）

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不少網民突破盲點，狂問樓主朋友的身高，「你個fd有冇米6」、「佢得米5」、「話唔定有得高呢」；更多人質疑樓主朋友為何不度好長度才購買，「咁onＸ唔度過張床就買床褥，又唔怪得佢會鋸走一忽嘅」。

有人估計是樓主朋友度到6呎長就買了6呎床，「醒唔起有個櫃」。但既然有床頭櫃，有人就指「點解唔鋸咗個床頭櫃佢」，又打趣說「鋸走對腳就可以擺得落張床」。過長床褥塞入床位，有人留言大讚樓主友人做法：「真男人咪呢啲，自己落手落腳做，唔Ｘ洗求人，拎去退分分鐘又收運費，又要專登請日假嚟看門口」。

仔細看完照片後，有網民大讚「手磨機嚟講，好好手工，收唔收學師仔」、「你朋友係咪你？」亦有理性網民認真提出疑問，擔心鋸走床褥一段會影響承托力，「冇咗個邊位托住張床褥，應該好快爛」，亦有人提出床褥中心部分外露，容易成為寄蟲溫床，「啲昆蟲最鐘意入去呢啲位」、「想像下有隻曱由入去生蛋，你玩Ｘ完」。