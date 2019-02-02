【畫功好可愛】馬鞍山街坊歲晚貼告示尋龜　網民：去咗搭巴士？

年近歲晚是家家團圓慶祝的日子，但馬鞍山有街坊卻與心愛寵物龜失散，有網民昨日於區內頌安街市附近看到手寫尋龜告示，圖文並荗表示遺失了「一缸龜」，希望拾獲的好心人將龜送回屋苑。帖文令網民聯想到昨晨有人於九巴上發現小龜，有人開玩笑指可能龜隻自行前往搭巴士，亦有人看到告示上的可愛圖畫，表示「唔忍心唔幫佢搵」。

有網民昨於馬鞍山看到一張手寫尋龜告示，可愛畫功令網民笑言「唔忍心唔幫」。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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有網民昨於facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」發交，貼出一張在頌安街市外看到的尋龜告示，呼籲網民幫忙尋找小龜，讓主人能安心過年。相中的尋龜告示為全手寫製作，寫上「如拾獲一缸龜，懇請送回錦豐D座，感激萬分」，未有留下主人資料，但畫上小龜在缸內休息的示意圖，非常可愛。

網民看過告示，即時聯想到昨晨有人乘搭九巴時在下層地下發現一隻巴西龜，遂開玩笑稱事主的寵物或已出發「搭車」；亦有人估計龜隻有機會被人誤以為棄養才會遭人取走，「可能曬緊龜，人地以為棄養所以攞走咗」。

尋龜告示令網民即時聯想到昨日有人於九巴上發現一隻寵物巴西龜，笑指事主的龜隻可能「離家出走」。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

另外，有網民則「錯重點」，稱讚事主所畫的小龜圖畫很可愛，對其遺失寵物感到非常同情，直指「唔忍心唔幫佢搵」，「好可愛，希望佢搵返」，「like係畀佢啲畫功」。

（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」）