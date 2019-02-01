可憐小龜九巴車廂爬爬下　好心人交車長網尋主人：跌咗嘅快認領！

搭車漏低嘢很常見，惟被遺留車廂的是一隻活生生小龜，難免令人意外。有網民今晨搭乘巴士，突然發現一隻小龜於車廂位置爬行，身旁沒人理會，即時拾起交予車長。他估計有人帶同心愛寵物龜外出意外沒帶離巴士，遂在網上發文助尋主人：「請跌左嘅快啲認領，謝謝！」

事主於今晨搭乘巴士，卻突然發現有龜隻於車廂位置爬行，又沒人理會，於是拾獲交予車長處理。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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有男網民於facebook群組「柴灣人柴灣事」上載相片，表示今早8時30分搭乘「118P」巴士路線，坐在下層位置的他，突然看到車廂地上有不明的綠色物體，他細心一看竟發現有隻巴西龜在地上爬行，令他感到不可思議。

可憐小龜一直都沒人理會，事主不忍心棄之不顧，於是用紙巾輕輕地撿上手。相中可見，該隻巴西龜或不見主人，大感害怕下一直縮在殼中不願見人，事主估計或是小龜主人不小心留下了牠，故交給了車長處理。

網民都紛紛留言批評小龜主人太冒失，「呢個世界發生乜野事？」、「慘慘……」、「點解啲人咩都跌得？」有網民形容事件是「龜仔搭巴士搵主人記。」有充滿愛心的網民祝願：「希望唔好係棄養……」、「主人快啲搵翻佢啦！」

（fb群組「柴灣人柴灣事」）