德領事館抽水教「負荷過重」德文　暗指醫院逼爆　網民笑唔出

香港公立醫院多年來超出負荷，高層邀來明星拍片打氣被狠批「離地」，更令「爆煲」問題再次成為人人關注的社會議題。一直緊貼香港時事的德國駐港領事館再度在facebook「抽水」，教導「負荷過重」的德文及發音，配合醫生愁眉苦臉、多名病人正在等候的畫面，相當應景，但今次有網民一反常態「笑唔出」，反而留言指「呢次係悲哀」，為香港醫療系統飽和的問題感到擔心。

德國駐港領事館昨在fb專頁發文「抽水」，在「每週一字」環節中圖文並荗教導「負荷過重」的德文及發音。（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」圖片）

香港多間公立醫院急症室經常大排長龍，截至今早11時15分，每間醫院急症室等候時間介乎1至3小時不等，最嚴重的是伊利沙伯醫院，市民需要等候超過8小時。（醫院管理局網頁截圖）

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香港多間公立醫院病床佔用率一直高企，急症室經常大排長龍，令前線醫護人員怨聲載道。根據醫院管理局今早11時15分，每間醫院急症室等候時間介乎1至3小時不等，最嚴重的是伊利沙伯醫院，市民一度需要等候超過8小時。

德國駐港領事館昨在fb專頁發文「抽水」，在「每週一字」環節中圖文並荗教導「負荷過重」的德文及發音，以中英德文寫出例句為「我們的醫院負荷過重了」，配合圖中醫生愁眉苦臉，多名病人正在等候的畫面，自然令人聯想到近日全城關注醫院超出負荷、前線醫護人員工作量及壓力「爆煲」的問題。

近期公立醫院又出現「災情」，病人眾多，令醫護人員感到「爆」，卻未見有方法解決。（資料圖片/林若勤攝）

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帖文今次未能令到網民會心微笑，反而留言指「呢次係悲哀」，擔心醫院超出飽和的問題，亦有人問「燒賣魚蛋同埋打氣，德文點講？」批評醫管局高層「離地」打氣。