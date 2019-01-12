【收緊長者綜援】德領事館教「社會福利」德文　網民：又直線抽擊

政府早前宣布，將於2月1日起把長者申請綜援的合資格年齡由現時的60歲調整至65歲，方案引起各界熱議。一向緊貼時事的德國駐港領事館昨於facebook專頁「每週一字」環節再次「抽水」，教授「社會福利」的德文及發音，更在配圖中加入長者愁眉苦臉的畫面，相當應景。帖文短短一晚已獲過百次分享，不少網民大讚領事館貼地，有人直指「德國領事館已經唔止抽水，直頭到抽血程度」。

德國駐港領事館在facebook專頁教授「社會福利」的德文及發音，令網民聯想到近日政府直布收緊長者綜援門檻一事。（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」圖片）

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德國駐港總領事館昨晚（12日）於fb上載「每週一字」圖片，介紹「社會福利」一字的德文串法及發音，例句「很多長者靠社會福利維持生活」則有中英德文對照版本，配合圖片中一男一女長者坐於餐桌前，面對桌上已被打破的豬仔錢罌，貌甚苦惱的畫面，自然令人聯想到近日政府收緊長者申請綜援門檻的新聞。

政府早前宣布，將於2月1日起把長者申請綜援的合資格年齡由現時的60歲調整至65歲，方案引起各界熱烈討論。（資料圖片）

帖文短短一晚吸引網民讚好及分享，亦有部分網民選擇以傷心表情回應事件。有網民留言稱「又抽到應一應」，直指「德國領事館已經唔止抽水，直頭到抽血程度」，又指領事館「有Guts（有膽量）」。

政府早前宣布，今年2月1日開始會將領取長者綜援的合資格年齡由現時的60歲提升至65歲，相關方案引起各界關注，特首林鄭月娥前日（10日）回應議員諮詢時，指有關決定是議員在去年《財政預算案》批准的，講法引起跨黨派議員不滿。

（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」）