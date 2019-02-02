【帽事嘅】點睇都唔似！台男揭兒子非親生白養8年　離婚獲賠20萬

台灣桃園蕭姓男子結婚十多年，婚後5年才生子，他欣喜若狂，辦滿月酒宴請親友。3年多前兒子就讀小學時，他怎麼看「都不像他」，後來發現妻子和昔日男友往來頻繁，開始懷疑兒子不是自己的。

他拿着鑑定報告詢問妻子，妻無法狡賴，承認和前男友賴姓男子偷情生子。圖為示意圖。（Getty Images）

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蕭姓男子不動聲色，暗中扮「柯南」，出差一周後返家，偷偷撿拾妻子用過、丟在家中垃圾桶的護墊送檢驗所，確認有男性的體液，他再與兒子做DNA比對，確認兒子不是親生。

他拿着鑑定報告詢問妻子，妻無法狡賴，承認和前男友賴姓男子偷情生子，蕭氣得訴請否認子女勝訴後，向對方請求扶養費。蕭姓男子向法院指出，證實兒子非親生後，精神壓力大到快得憂鬱症，必須求診，3個月內狂瘦10公斤，他扶養非親生子8年多，向對方請求160餘萬元台幣（約40萬港元）扶養費。

法院審理時，賴姓男子表示，只要血緣相符，他就認親，也願意分擔扶養費。

法官請調查局做賴姓男子和兒子血緣比對，確認賴是生父，法官以蕭姓男子並非生父，代墊了8年多的扶養費，依桃園市平均消費支出，扣除蕭妻應付的一半費用，裁定賴男負擔80萬餘元台幣（約20萬港元）扶養費。

蕭姓男子再提離婚訴訟，法官以蕭妻通姦，破壞夫妻感情，判准離婚。

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