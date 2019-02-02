【發酒癲】連登仔列瘋狂事迹　剃人頭髮用膠水黐回　又自爆包二奶

酒能亂性，令人做出反常失儀行為。有連登用戶分享自己飲醉酒後做過最癲的事，稱自己飲醉酒後剃走另一名同樣醉酒的朋友半邊頭髮，再用企圖膠水黐回。 帖文即引來大量留言，有人會酒後吐真言，包括向親戚「自爆」包二奶、找前度訴苦、有家室的男同事會向女同事表白等；亦有人稱自己甚至嘔到用嘔吐物畫畫及見到由酒吧返回住所的嘔吐物路線圖。

有連登絲打指自己和朋友一起飲醉酒，剃走朋友的半邊頭髮。（Gettyimages/視覺中國）

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一名絲打以「飲醉酒之後做過最癲嘅嘢」為題在「連登討論區」發文，指自己和朋友一起飲醉酒後，竟剃走朋友的半邊頭髮，但因為心虛，最後就找膠水將頭髮黏回對方頭上，「佢沖涼嗰時發現自己係咁甩頭髮……聽人講佢發咗勁大脾氣」。

有網民於是分享自己對人施襲的經歷，稱曾在酒吧被朋友不停灌酒，因當時環境嘈雜，對方聽不到自己說什麼，於是他就乘着醉意雙手猛拍朋友的臉部，問對方「聽唔聽到」，更即場大叫「想食麥樂雞」，成為全場焦點，令到朋友急忙帶他離開，而朋友臉部翌日仍然紅腫。

有巴打更指，有次飲醉酒後回家，在廳中嘔吐而且沒有清理好，導致其胞兄由廳衝入房問責，惟巴打反撃「叉佢頸推佢出廳㩒低喺梳化」，令胞兄一怒之下取出生果刀指向巴打，驚動母親「喊住報警」，最終要警員上門調停。

有人飲醉酒會酒後吐真言，將平日隱藏在內心深處的說話，一下子釋放出來，亦有人會忘記自己的身分，胡言亂語。（電影《千杯不醉》截圖）

胡言亂語／酒後吐真言

喝酒亦有機會令人將平日隱藏在內心深處的說話，一下子釋放出來，亦有人會忘記自己身分胡言亂語。有網民稱見過有男親戚酒後吐真言，大聲「自爆」自己「包二奶」，發展婚外情，場面非常尷尬。

不少網民則指自己飲醉酒後會致電給前度，例如問對方「有冇愛過我」，或是怒罵對方，令對方在封鎖自己所有的通訊渠道，甚至自豪地對前度大爆對方社交網站帳號及密碼，大呼「咁易爆，一爆就入到啦」，最後自己卻醉得「斷片」，由前度重新演繹自己如何自豪才知有此事。

有絲打更指，曾與老闆及其他同事一齊食飯飲酒，期間一名已結婚育有子女的男同事飲醉酒，大聲向她表白，隨後不省人事，而男同事翌日已「乜都唔記得」。

嘔吐是飲醉酒其中一項自然反應。（《鹿鼎記II神龍教》截圖）

狂嘔

嘔吐是飲醉酒其中一項自然反應。有巴打指與「一班人飲醉咗玩拍片」，其中一人負責對牆壁嘔，另一人「拎啲嘔吐物畫畫」，巴打則負責簽名及題名，完成一幅「嘔吐圖」。

亦有巴打指「試過凌晨由酒吧一路嘔到返屋企」，翌日起床「重遊舊地」，發現沿途都有嘔吐物，形成一條返家路線。

有絲打回憶試過有一次醉到不停嘔，「上到的士知道整污糟要賠，所以一反胃就開車門嘔」，但當時的士仍在行駛中，嚇壞身邊朋友，司機亦要不停急剎，防止有人跌出車外，她嘔了最少3次。

大時大節，不少市民都會飲酒消遣。（Gettyimages/視覺中國）

+ 5 + 4 + 3

帖文內有不少網民都曾因醉酒而生事，最終要報警甚至送院，傷及自己及影響他人，可見酒能亂性，新年將至，奉勸市民量力而為、少飲為妙。