中央政法委反貪腐宣傳片　疑抄襲超級馬里奧　日媒報道後急下架

內地侵權事件屢見不鮮，繼NIKE及MUJI等品牌中招後，近日又出現疑似「山寨超級馬里奧」影片，發布人是中共中央政法委員會。委員會近日製作了一條反貪腐宣傳片，一名樣子酷似Mario的主角在片中打老虎、蒼蠅，又當法官判案，片名不但直接使用任天堂「Super Mario」的名字，叫「Super Mario Mr. Judge 2018湖南法院闖關記」，而且畫面、音樂、出場角色都與日方極為相似，令人質疑官方執法機關有侵權之嫌。影片遭日本媒體報道後即下架，任天堂則回應指不針對個別個案發表評論。

中共中央政法委員會近日發布一條反貪腐宣傳片，畫面、音樂、出場角色都與任天堂的「Super Mario」極為相似，令人質疑官方執法機關有侵權之嫌。（「Super Mario Mr. Judge 2018湖南法院闖關記」片段截圖）

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據日本傳媒報道，該段涉嫌侵權的影片由中共中央政法委員會於1月30日在官方新聞微博發布宣傳片，影片名為「Super Mario Mr. Judge 2018湖南法院闖關記」，以遊戲模式介紹湖南法院去年打擊貪腐犯罪活動的成績，一名留有鬍子、頭戴紅色帽子的主角於不同關卡中，打沿路跳出的老虎、蒼蠅，剛好與中共總書記、國家主席習近平反腐所強調的「老虎、蒼蠅一起打」如出一轍。

該主角又擔當法官判湖南亂撞斬人案中犯人陽贊雲死刑，並收集寫上「金融案件」、「知識產權」、「醫療糾紛」等字眼的金幣，代表解決難題。片段中亦列出湖南法院審結了804宗職務犯罪案件，涉及1069人，而全年共有88.7萬宗案件結案，當中過半涉及民商事案件。

樣子酷似Mario的主角在宣傳片內擔當法官，判湖南亂撞斬人案中犯人陽贊雲死刑。（「Super Mario Mr. Judge 2018湖南法院闖關記」片段截圖）

由於主角收集金幣、頂磚頭、打烏龜等動作都與任天堂遊戲「Super Mario」中的行動雷同，片段一出立即引來網民批評，指「這才是侵權吧」、「我們的法院用實例告訴我們什麼是侵權」。日本媒體亦就事件廣泛報道，指原來當局從未獲得過任天堂的授權，任天堂則表示，不會針對個別個案發表評論。影片已從微博被刪除，不過仍可於網上被搜尋看到。

（朝日新聞、NHK、產經新聞）