【可愛多圖】日本八字眉貓咪爆紅　一望鏡頭歪嘴滿面不屑

貓奴返工要看上司臉色，連下班回家都要看主子臉色？日前，日本Twitter熱傳一段貓咪影片，貓咪四處張望，一望鏡頭即露出一對「八字眉」，又馬上歪起半邊嘴角，一臉不屑，樣子非常抵死。這名日本女貓奴還說貓貓經常擺出這個表情，看起來非常生氣！

日本一隻貓貓發現被貓奴偷拍，馬上擺出一個不屑嘴臉。（「ヤナギ」Twitter影片截圖）

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最近日本有一段貓咪影片被熱傳，短短數天已有逾73萬次觀看及近7萬個喜歡。從片段所見，貓咪一對八字眉、眼大大，一回頭看到被貓奴偷拍，連忙扯起半邊嘴，一臉不爽，似足一班麻煩親戚。拍到這畫面的貓奴高興道：「這張臉，幹得好，我終於拍到這照片了。」還笑言自己太生氣了，貓咪每天都擺出這副嘴臉。

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看到貓咪這張臭臉的網民都覺得牠的表情非常好笑，而且八字眉很可愛。以為貓咪平日都是一臉生氣，其實從網民上載的照片可見，貓咪經常向牠撒嬌，但間中還是會矇起眼盯人。

（Twitter）