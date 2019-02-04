日本障礙賽名馬終退役　回北海道家鄉玩雪超開心　網民大呼爆可愛

不少馬匹剛出生不久就被送給專業人士訓練成賽馬，失去自由的生活。日本有匹10歲的障礙賽名馬終於退役，回到出生地北海道的家鄉，牠看到冰天雪地即非常興奮，又跑又跳，連飼養牠的牧場主人都表示非常開心。片段後來更被上載至Twitter，看見退役馬終得到自由，不少網民都表示感受到牠的喜悅。

日本有匹10歲的障礙賽名馬終於退役，本來出生於北海道的牠就回到家鄉，看到冰天雪地即非常興奮。（「horsegarden2011」Twitter片段截圖）

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這隻雄性退役馬「メイショウブシドウ」（Meishoubushidou）今年10歲，家在北海道的牠一出生就被送到日本不同地方受訓及參加比賽，主要以障礙賽為主，更曾於2014年奪得2次冠軍。上年牠終於退役，被北海道一間專門收留退役馬的牧場接收。

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回到現正冬天的家鄉，メイショウブシドウ看見遍地冰雪，即感到異常興奮，牧場主人佑介更為牠拍下片段。片中可見，牠不斷又跑又跳，一時用前腳撥起雪，一時又躺在地上亂滾，弄到全身是雪，可見牠非常開心。

佑介指其實很多馬匹都喜歡玩雪，但見到メイショウブシドウ如此開心就覺得非常珍貴。後來他更把片段放上Twitter分享，隨即引來大批網民讚好，大呼「超可愛」，又指看見到牠如此享受的樣子也感到非常治癒。有網民更笑言本來認為黑馬是最帥氣，但メイショウブシドウ應是例外。

（Twitter）