台女想買「生命探測器」　藥房職員都搲頭　新世代名詞惹網民爆笑

每次買女性用品時，都總會出現尷尬得說不出口的情況，台灣有位年輕妹妹卻打算用委婉的別稱去避過尷尬情況。近日她到藥房指自己想買「生命探測器」，結果當下無人聽得明，最後還是被逼說出「驗孕棒」3個字，令旁人哭笑不得，更惹來網民大笑不已，認為她十分有創意，更笑言「生命終結者等於事後避孕藥嗎？」

原來「生命探測器」是指驗孕棒。圖片為示意圖。（GettyImages）

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一名台灣女網民周三（16日）在facebook群組「爆廢公社公開版」發帖分享，指自己早前到藥局買普拿疼（Panadol）止痛藥，然後看到一個年輕妹妹走進店內，向藥房職員說要買「生命探測器」，當時她和職員都一頭霧水，不知道她在說甚麼，向她解釋：「那種東西藥局沒賣啊」。

樓主分享早前到藥局買藥時指聽到有人說要買「生命探測器」，令她一頭霧水。（fb群組「爆廢公社公開版」截圖）

詎料，這位妹妹瞬間滿面通紅、吞吞吐吐地回答：「驗孕棒啦」。這時大家才恍然大悟，感嘆新世代已經在用「新名詞」，感到又新奇又好笑。帖文惹得一眾網民爆笑不已，指這個名字很酷，「哇！新世代就是不一樣」、「很酷的名字」、「好委婉的說法……」

有網民開始把不同的物品命名，如事後避孕藥改作「生命終結者」、子宮避孕器改作「生命阻隔器」、保險套改作「蛋白質阻斷介質」或是「生命保鮮膜」；亦有人大讚這些別稱很文雅婉轉，而且也有一點道理。另有人則分享尷尬情況，「我之前還遇到男客人跑來說：我要買紅線那個........」

（fb群組「爆廢公社公開版」）