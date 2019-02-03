【好傳神】日高中生神還原PIXAR片頭　網民：成本超低但演出認真

提起彼思PIXAR，相信大家都會即時想到幾套家喻戶曉的動畫作品，而每次觀看動畫前，跳躍的檯燈片頭亦令觀眾留下深刻印象。幾名日本高中生日前就以低成本cosplay的方法，神還原該段檯燈片頭。片段甫上載便獲網民瘋傳及大讚，有人笑指片段雖然非常低成本，拍攝手法亦有點簡陋，可是卻會令人一看再看，非常有趣。

5名日本高中生上周於Twitter上載「低成本cosplay」版的Pixar片頭，旋即獲網民瘋傳及轉發。（Twitter 「utaaaa1213」影片截圖）

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5名來自日本栃木縣的男高中生上周一（28日）於Twitter上載短片，以低成本cosplay的方法重現彼思PIXAR的動畫片頭，片段上載不足一星期已獲網民瘋傳，至今已吸引逾21萬個讚好及被轉發至少11萬次，連外國網民亦大讚。

片中可見，拍攝場地為高中一間課室，4名男生分別擺出P、X、A、R字母的姿勢，站於黑板前，神情非常嚴肅。當片段開始時，另一名男生則手持白色臉盆當作檯燈燈罩，配合口頭模擬的聲效，合腳跳向畫面左邊再轉身，連扭屁股的動作亦跟足原版，一絲不苟地重現。

檯燈男生之後跳上講台，再奮力一下跳進垃圾筒，象徵原著片段中檯燈將I字踩扁的動作，然後四處張望一番最後面向鏡頭，完美還原熟悉的PIXAR標誌。

PIXAR動畫片頭神還原逐格睇！

+ 6 + 5 + 4

有熱心網民特意製作比較片段，突顯神還原的效果。（Twitter「capsuleclover」影片截圖）

原來2月3日正是PIXAR成立日，今年是33周年。有網民大讚5名高中生以低成本手法製作出高質素片段，直言雖然拍攝手法有點簡陋，亦無任何特技協助，甚至連聲效也是口頭配上，可是卻非常有誠意，令人想一看再看，「完成度超高」；更有熱心網民特意製作比較片段，突顯效果。

另外，有網民看到學生們的短片，亦想起自己讀書時的青蔥回憶，感嘆「這就是青春，非常熱血呢」、「如此青春好好玩」，「就是要做這些事，上學才開心啊」。

（Twitter 「utaaaa1213」）