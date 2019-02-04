【打工仔帶飯】高登仔盤點最癲試過帶咩　飯盒空空如也得餐具？

不少打工仔為了「慳錢」都會帶飯，甚至自創菜式，在平凡中顯樂趣。近日有網民在討論區以「帶飯最癲試過帶咩」為題發文，有人稱做暑期工時，曾選擇茄汁或沙律醬撈白飯，非常「慳家」，亦有打工仔帶烚蛋，但放在微波爐內叮熱，導致「爆蛋」，不過「慘處未算慘」，有巴打試過帶錯飯盒，盒內只有餐具，更要「扮有飯食」。

樓主指「做暑期工嗰陣，白飯加沙律醬」，得到其他人附和亦指自己做暑期工時，用麥當勞茄汁撈白飯。（GettyImages/視覺中國）

有打工仔「試過唔識嘢帶烚蛋」，照常放在微波爐內叮熱，習慣隨後返回崗位作，詎料「爆到成個內籠都係」，清潔女工走過來問責，打工仔強調「事後係有清返」。（高登討論區截圖）（GettyImages/視覺中國）

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樓主上周三（30日）在「高登討論區」發文，拋磚引玉指做暑期工時，曾試過「白飯加沙律醬」，引來其他網民熱議，有人附和稱自己做暑期工時，亦曾試過用麥當勞茄汁撈白飯，更有人會選方包加花生醬或3片方包加3條司華力腸，配合芥末醬及茄汁。

另有打工仔「試過唔識嘢帶烚蛋」，照常放在微波爐內叮熱，隨後返回崗位工作時，烚蛋竟「爆到成個內籠都係」，清潔女工走過來問責，打工仔強調「事後係有清返」。

但更多人帶錯空飯盒返公司。（GettyImages/視覺中國）

亦有不少人帶「隔夜飯」，有絲打指「當時無錢買飯」，所以帶「煲湯剩低嘅紅蘿蔔」，而且沒有餸菜，同事見到紛紛詢問，令到絲打訛稱因要食得健康。更有人食得豐富，指早一晚食龍蝦，所以可以帶到食剩的龍蝦，有巴打指都試過帶龍蝦，但「第二日叮完好韌」。

但更多人帶錯空飯盒返公司，有巴打指「屋企有兩個飯盒交替咁用，試過帶咗個乜都無嘅飯盒」，至午膳時打開飯盒才發現空空如也，亦有人指「放咗餐具之後乜都無」，更有「同是天涯淪落人」要扮作有飯食。

（高登討論區）