呻返工太攰無力做運動　連登仔：一周操練3日已要好強意志

打工仔日復日辛勤工作，私人時間所剩無幾，要堅持做運動似乎很難。有連登仔早前發帖呻每日來回公司的車程已經很長，放工後很累，加上心情、天氣等等的因素影響，一星期能有3天運動的人，已需要很強勁的意志力。不少網民均認同做運動是種減壓放鬆的方法，惟認為堅持不是易事。

不少打工仔忙碌工作，收工後根本沒有時間休息，要堅持做運動反成為壓力。（GettyImages）

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樓主日前在連登討論區以「發覺每日收工去做運動嘅人其實好勁」為題發文，指每天上班已經好累，「即使當你準時收6點半，搭個車一粒鐘都要7點半先到」，認為每周操練3天的人已經是意志驚人。

帖文得到大批網民共鳴，不少人都覺得忙碌會令人失去意志力，「有時太多嘢忙嗰排，真心唔想做，啲人話運動舒緩壓力，但其實忙起嚟做運動都好大壓力」，又有人表示「收工後堅持做運動係好勁」，因為放工後的時間已所剩無幾，有時休息日更可能要用作純休息，以便回氣。

有網民表示下班後做運動很難，指一星期抽3天運動的人需要很強勁的意志力。（連登討論區截圖）

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有網民則認為，在不開心或是心情差的時候更加要做運動，「比個腦休息下，可以暫時放低煩惱」、「當你果日心情唔太好，做運動出身汗個人真係開心番晒」、「跑完步，突破自己極限，之後就會覺得世界滿希望」；有人指出，如果該種運動是自己喜歡的話，就算幾累亦都會好有幹勁地去做。

世界衞生組織建議，18至64歲成年人應每週進行最少150分鐘（等同2.5小時）中等強度的帶氧運動，或最少75分鐘劇烈強度的帶氧體能活動，或相等於混合兩種活動模式的時間。

（連登討論區）