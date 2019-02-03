台妹碎脊椎穿巨型背架　發文嘆高鐵無人讓座　網民：不懂開口問？

每當網上出現讓座話題，十居其九都會掀起罵戰。台灣一名女網民貼出自己搭高鐵的照片，指由於做完脊椎手術，需要裝鋼釘及背上背架以支撐身體，但臨時買不到座位，於是只好勉強走在列車上找尋博愛座，可惜沒有好心人願意讓座，直到快下車時才遇上認識的朋友讓出位子，令她大嘆社會的冷漠，「善良的人也只是出張嘴而已」。不過她不但未獲網民同情，許多人更狠批她「不懂開口問嗎？」、「讓座是美德不是義務」、「別人花錢買坐票，幹嘛一定要讓你」。

台灣一名女網民指做完脊椎手術，需要裝鋼釘及背上背架以支撐身體，但高鐵上沒有好心人願意讓座，令她大嘆社會的冷漠。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名女網民於facebook群組「爆廢公社」發文，指自己去年夏天臨時要乘高鐵從台中到桃園，因脊椎碎裂要動手術打上鋼釘，開刀後3個月都只能靠巨型背架支撐身體，不能站太久亦不能坐太久，因為會壓迫神經雙腳無法走動，但她發現自己上車後，竟然一直沒有人讓博愛座給她。

她形容身體裝鋼釘後「連行動都是刀割的感覺，脊椎旁的肌肉完全無法使用」，又指客運顛簸、時間太長，所以無奈才選擇搭乘高鐵，惟對號座早就售罄，她只能買自由座。她上車後走到博愛座位區，但只見座位上的人都睡了，只能一直站着，最後她終於遇到以前認識的朋友，對方才主動讓出座位，但她當時亦快要到站下車。

台灣一名女網民指做完脊椎手術，需要裝鋼釘及背上背架以支撐身體，但高鐵上沒有好心人願意讓座，令她大嘆社會的冷漠。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

台女直言，「起初我也不相信會有人可以冷眼旁觀，但親身經歷過才知道，有些善良的人……也只是出張嘴而已」，她續指，「希望各位可以善待身邊每一件人事物，有些關心真的可以讓世界更美好」。

帖文一出後，有網民為她抱不平，指「脊椎問題真的是生不如死」、「看見人性的偽善展露無遺」，惟更多人卻未有同情她，直斥「你不先主動開口請求？不是等別人發現來幫你」、「萬一博愛座的人也是有需求的怎麼辦？有需求不見得都看的出來吧」、「真的有需要可找列車長，而不是在網路上Po文罵別人沒愛心，說真的別人沒義務要讓」，亦有網民認為單看照片，未必人人知道她所穿的是背架，「可能以為是矯正姿勢的東西，或是瘦身工具，甚至是時裝飾物」。

據《三立新聞網》報道，高鐵公司回應事件表示，每節自由座車廂前後入口處附近都設有「博愛座」呼籲旅客乘車時禮讓年長者、婦孺與行動不便旅客優先入座，若旅客途中身體不適，需要協助，均可主動告知列車長或服勤員，以利即時協助。

（三立新聞網、東森新聞台）