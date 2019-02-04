【豬年2019】「生意淡薄」揮春都有得賣　救護員買家︰望人人平安

買得揮春都係想求個好意頭，惟新年流流，網上瘋傳市面竟現寫有「生意淡薄」的掛牆揮春，不少人笑言可貼在對家公司，亦有「心水清」的網民指公立醫院前線人員、消防員及救護員才真正「啱使」。

有女網民將圖片上載至fb群組，其中一款掛牆揮春寫有「生意淡薄」，上載者更指可在荃灣沙咀道購買。（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）

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救護員Jason向《香港01》表示，今年已經在維園年宵用28元購買該款掛牆揮春，正如網民所言，希望其他同事生意淡薄，香港人平平安安。

有網民上周四（31日）將揮春圖片上載至facebook群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」，圖中可見，兩款掛牆揮春，其中一款寫有「食極唔」，再配上一隻正在進食的肥豬卡通圖案，意指「食極唔肥」，另外一款則寫上「生意淡薄」，上載者指在荃灣沙咀道購買，更稱將圖片傳送給老闆娘，被對方鬧「作死呀，不用呀」。

救護員Jason向表示，今年已經在維園年宵用了28元購買該款掛牆揮春，希望其他同事生意淡薄，香港人平平安安。（受訪者提供）

無綫劇集《跳躍生命線》是以救護員為主題。（網上圖片）

帖文引起網民討論，紛紛留言指「偷偷貼喺對家公司」、「買嚟貼競爭對手門口」、「好想送畀老細」。

不過，有「心水清」的網民指該款掛牆揮春只適宜給公立醫院前線人員、消防員及救護員，如果他們的生意淡薄，代表香港少人死傷，不過紀律部隊及殯儀館就不適宜「生意淡薄」，前者如警察及海關有破案壓力，破案宗數減少不利仕途，後者則少生意，難以維生。