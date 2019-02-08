被粉紅肉掌「鹹豬手」？　台捷運驚現癡漢喵　貓奴羨慕：請非禮我

貓咪除了賣萌還會非禮人？近日在台灣捷運上有「電車癡喵」趁主人不在意時，從籠裏伸出「鹹貓手」騷擾旁邊的乘客，而被非禮的乘客則未有發現，繼續淡定打遊戲機。貓咪的「罪證」被網民拍低並放上網，指這個場景實在太療癒，忍不住要分享，引起大批網民直呼超可愛，認為非常治癒，更有貓奴自願被「非禮」，「拜託，來騷擾我吧……」

貓咪從籠中伸出貓爪，偷偷拍打鄰座的男乘客，場面搞笑。（fb群組「貓咪也瘋狂俱樂部」）

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一名台灣網民在周六（2日）於facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」上載影片，指近日春節返鄉，很多貓奴都帶着主子趕車，詎料有耐不住寂寞的主子伸手出籠，逗旁邊的乘客玩，場景非常治癒。從片中可見，一隻白色貓掌伸摸向鄰座男士的大腿，貓掌重覆「碰一下，縮一下」的動作，來回數遍，而旁邊的男士似乎沒有察覺到。

樓主表示，該貓咪早在錄影前已經伸出「鹹貓手」數次，而「被害」的鄰座男子當時正在玩switch，又指他「被鹹貓手摸了非常多次才發現」，似乎對於貓咪的騷擾非常淡定。而女主人可能因為早起趕車，所以疲憊地趴在籠上發呆而沒有察覺貓咪在作亂。

帖文不足一日就吸引2.7萬名網民讚好，貓奴紛紛笑言超想被牠「非禮」，「不囉嗦，請正面騷擾我」、「我可以被騷擾」、「我全身都準備好了，來騷擾我吧」；亦貓奴早已被俘虜，「電車痴喵～快抱緊處理」、「太可愛了，好想遇到！」

（fb群組「貓咪也瘋狂俱樂部」）