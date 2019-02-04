【嘈到呢】去戲院看戲　怪戰家長全程氹女兒　仲要開iPad睇叮噹

入電影院看戲要保持安靜是常識吧，但一女網民最近於facebook大呻自己與男朋友看戲時遇上怪獸家長，對方全程為了哄女兒看戲而不斷叫：「你睇吓啦！」令女事主2人不勝煩擾，忍無可忍之下開聲勸喻：「可唔可以靜少少？」但家長不予理會，令事主非常無奈。

女事主稱有對父母帶了約3歲的女兒坐在隔壁一行，但女兒可能對該卡通片沒太大興趣，他們則不斷開聲哄她。（示意圖，GettyImages）

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該女網民最近於fb專頁「生仔要考牌系列」撰文，大呻星期五（1日）當日與男朋友到戲院觀看卡通片，她稱已預計同場會有很多小朋友，所以選擇側邊位置靜靜地欣賞電影，但悲劇卻無聲無色地開始了……

事主續指，有對父母帶了約3歲的女兒坐在隔壁一行，但女兒可能對該卡通片沒太大興趣，他們則不斷開聲哄她：「睇啦，有龍龍，你睇吓好得意！」、「你睇吓佢好可愛，睇吓啦！」、「你睇吓佢跳舞」、「你睇吓啦，你畀咗錢入來唔睇浪費我錢！」，但女兒仍保持一貫態度，並稱：「我好驚，唔睇！」。

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父母知道只用說話哄是無用，於是出動食物，再繼續：「畀餅餅你食，你睇啦！」、「畀糖糖你食，你睇啦！」女兒依然絲毫不領情，更要求：「我要睇pad pad （iPad）！」之後女兒懶理父母，開聲看《多啦A夢》動畫。

女事主全程被這家人騷擾，無法專心看戲，令她非常憤怒，終忍不住開聲：「可唔可以靜少少？」但家長不予理會，反稱：「小朋友係咁㗎啦！」隨後他們又再次哄女兒，事主2人都要在「你睇吓啦！」的嘈音下看畢整場戲，非常無奈。

不少網民都批評該家人離譜，「返屋企睇ipad啦，睇咩戲啫！」、「其實樓主可以直接話：『我而家係話緊你呀阿嬸，你仲細呀！？』」、「睇戲都仲要開聲睇iPad，一流！」有網民不解為何當時沒其他人開聲阻止，又建議樓主當時應找場務員處理，「開iPad睇已經犯咗戲院守則。」

亦有身為家長的網民表示：「其實好多小朋友根本唔鐘意喺戲院睇 , 父母要做嘅係買碟返去睇」、「控制唔到就唔好入場啦，嘈到其他人的確係可以請你走。」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）