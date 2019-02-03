【好人好事】伯伯太安樓幫襯買車仔麵　店主女耐心落單獲網民激讚

西灣河太安樓是港人必去「掃街」之地，有網民於facebook撰文表示，近日於太安樓買小吃，其間經過一車仔麵店，就發現一名坐輪椅的伯伯在店前點餐，而在旁的女員工則非常有耐性地為他落單，即使自己寫錯，也沒怪責伯伯說話不清晰。大批網民力讚員工熱心又友善，「人間還有暖！」、「超感動。」有人更稱：「小店就係有人情味！」

男網民近日於太安樓買午餐時經過一車仔麵店，發現一名坐輪椅的伯伯在店前點餐，而在旁的女員工則非常有耐性地為他落單。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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該男網民最近於fb群組「巴打絲打Facebook Club」撰文，表示於星期五（1日）下午時分到西灣河太安樓買午餐，其間行過一著名車仔麵店，見到一名坐輪椅的伯伯在店前點餐買外賣，於是駐足留意。

樓主指出，伯伯在行動和說話上都有困難，但該女店員亦沒嫌棄，更特意走出店外為伯伯落單，彎低身聽着他的要求，並逐一寫在發泡膠碗上。

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樓主續稱，因為伯伯說話不清晰，令女店員寫錯其中一樣餸，伯伯後來更正她，但女店員亦沒面露不悅及怪責，反而面帶笑容說：「哎呀，我真係大懵聽錯。」非常有耐性。

店員熱心助人又不傷害別人自尊，令樓主大為感動，他坦言：「謝謝這店員讓我今天感覺到香港仲可以好溫暖，感謝你！」相片隨即引來大批網民讚好，不少網民表示欣賞店員的舉動，「正能量」、「呢個社會仲有好多好人」、「愛心麵檔」、「請多欣賞別人的細心」。

亦有住在附近的網民稱，已多次光顧麵店，認得出相中女店員應是老闆娘的女兒，指出老闆娘及店員的服務態度良好，而且食物價廉物美，是值得一去再去的小店。

不過有網民質疑樓主是打手，令樓主心有不忿，隨即留言反駁：「其實我好少去西灣河，可能幾個月去一次，只係覺得做人要學識隱惡揚善，勿以善小而不為，勿以惡小而為之係我自己嘅想法，放上嚟係等大家可以覺醒，原來仲有一點希望。」

《香港01》曾向該麵店查詢，他們指出女店員的確是店主女兒，亦稱今次事件只是平常事，食店一直以「幫得就幫」的態度服務食客，「就算客人多，啲姐姐同老闆一樣會咁做！」

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）