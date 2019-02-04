【豬年2019】母整蘿蔔糕落錯糯米粉似嘔吐物　絲打焗食後勸勿試

蘿蔔糕是其中一款賀年食品，但稍一不慎，就變成暗黑料理。有高登絲打昨日（3日）發文指母親購買不少「靚料」，用了大半日時間親手做蘿蔔糕，但不慎落錯糯米粉，賣相儼如糊狀嘔吐物，樓主試食完後形容「質地粘」，味道尚可，但放大量無聲臭屁及屙爛屎，提醒其他人切勿「以身試伏」，但母親決定年三十晚再接再厲，屢敗屢戰。帖文引起熱議，網民紛紛表示絲打「咁都食得落」，大讚她是孝女，亦有人指「用錯料啫，點會唔食得，睇落都ok呀」。

高登絲打上載失敗品蒸前的圖片，賣相極度惡劣，儼如糊狀嘔吐物。（高登討論區圖片）

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有女網民昨日在「高登討論區」發文指，母親今年決定親手做足料蘿蔔糕，所以買了不少「靚料」，用了大半日時間去做，投放金錢，落盡心力，但本應落粘米粉，卻不慎落錯用作做年糕的糯米粉，母親唯有暫將失敗品放在雪櫃內，更打電話給樓主外祖母求救，詢問「咁嘅情況下食唔食得」，樓主估計母親會逼迫她試食，但「如果扔掉蘿蔔糕，阿媽會心痛」，未知如何是好。

高登絲打上載失敗品蒸後的圖片，賣相極度惡劣，儼如糊狀嘔吐物。（高登討論區圖片）

其後樓主補圖分享試食感受，圖中可見，失敗品蒸前蒸後，賣相都極度惡劣，儼如糊狀嘔吐物，形容「質地粘，猶如蘿蔔味的糯米糍」，但味道尚可，更重要的是樓主指「食完放大量無聲臭屁，屙咗爛屎」，提醒其他人「不可一，不可再，糯米粉做蘿蔔糕，衰硬」，母親不甘心今次失敗收場，試食後扔掉失敗品，今日重新做過，但樓主堅拒再食。

其他網民紛紛留言指「望到都唔開胃，點食得落」、「睇見都飽」、「夜晚唔使食飯」，對於樓主「咁都食得落」，大讚她是孝女，亦有網民問「攞去煎會唔會好啲？」更有網民指「用錯料啫，點會唔食得，睇落都ok呀」、「煎完應該煙煙韌韌咁啫，點會唔食得」。

（高登討論區）