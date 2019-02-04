【無洗邋遢】台女出賣姊姊　直擊房間如垃圾堆：為她未來男友擔心

年廿八、洗邋遢，人人都趁春節大掃除，你估人人都想大掃除咩？有台女生近日分享姊姊房間的照片，指臨近新年回家替爸媽準備年菜時，一走姊姊的進房，就發現她完全無整理過，形容房內如垃圾堆，姊姊則懶洋洋地躺在床上滑手機，女生笑言：「誰房間能比我姐亂？」嘆為她未來男友而擔心。

樓主發帖出賣姊姊房間情況，指她無進行大掃除，房內亂如垃圾堆。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

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樓主在周日（3日，即年廿九）於facebook群組「爆廢公社」發帖分享，指新年臨近，她為了幫家人準備大年初一的年菜而回到老家，詎料一進到房間，就發現姊姊任由東西隨處亂放，並無進行大掃除。

這個髒亂的情景令樓主大吃一驚，「這是垃圾堆嗎？」，從相中可見，房間地下、床頭櫃、床上均鋪滿雜物或食物，相當髒亂。樓主續指，房間已經亂得沒有睡覺的空間，「突然不知道睡哪，誰房間能比我姐亂？」更嘆惜「真為她未來的男朋友擔心」。

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有網民看到這個情景，不禁倒抽了一口氣，表示不能接受是這女生的房間；但仍有人安慰樓主，「我看過有人房間是看不到地板的」、「房間不算亂，就是雜物太多」；亦有人上傳圖片表示家中同樣情況，「跟我老婆一樣，X……」、「我以為是我四歲女兒的房間」、「我哥真的才叫垃圾堆，他是有床睡的流浪漢」；有人笑言，「需要一個有潔癖的男朋友幫忙收拾」。

（facebook群組「爆廢公社」）