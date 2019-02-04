任何仁又出動！　教新年食湯丸哽親點算好　網民大讚好易明

今日為年三十，大家食過團年飯，當然就少不了吃湯丸。香港消防處facebook專頁近日派出「任何仁」於最新片段中，教大家「謙烈治急救法」，提醒老人家食湯丸年糕等黏性較高的食物要小心，更拍片教一旦哽親家人可如何急救。網民大讚片段爆笑又有意義，「 條片實用又唔悶！」、「任何仁終於出嚟啦！」

香港消防處facebook專頁近日發布最新短片，救大家遇到哽塞的急救處理。（fb專頁「香港消防處」片段截圖）

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香港消防處最紅吉祥物年三十又出動，官方facebook專頁日前發布最新短片，因應不少市民一家老幼今晚食團年飯，特別提醒：「老友記食年糕、湯丸呢啲過年食品要小心、慢慢食 。 識應急，識處理哽塞，任何人都得！」

謙烈治急救法教學：

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今次片段叫《識自救－哽哽於懷篇》，內容非常幽默。片段由一班消防員及救護員扮演老人家，見到牛丸即爭相搶食，其中一位伯伯就因為太興奮而不慎哽親，「任何仁」即出場教大家如何用「謙烈治急救法」施救。

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片段最後，一班消防員及救護員提醒老人家在新年要小心進食，又大講賀年說話。不少網民大讚片段教學易明，「學到嘢了。」、「個人認為實用過5cm，至少人人都敢實踐」、「唔該晒任何仁， 消防處好細心！」、「好搞笑呀，又教到人。」

亦有網民笑言：「啲消防員好有表演天份喎！」、「條片最尾響鐘要出車……」、「新年不要哽哽於懷」有人更建議下次應推出小朋友哽塞急救篇。

（fb專頁「香港消防處」）