連登仔稱保安阿媽四出扮職員收利市　可月入10萬　律師：或違法

新年期間對保安員來說可謂「黃金檔期」，不少從業員都希望收到的利巿錢多到出雙糧，甚至是三糧。有網民在連登討論區發帖，表示任職保安員的媽媽是「利市獵人」，會經常到不同婚禮場地假扮成現場保安員，並收取新人的利市，而在新年「旺季」，更是「月入十萬不是夢」，收入相當可觀。帖文引來網民議論紛紛，有人認為樓主媽媽的行為有問題，可能涉嫌違法。 大律師陸偉雄接受《香港01》訪問時表示，假如冒認一個地方的保安或職員收取利市，有可能涉及行騙；即使沒有表明身份，亦可能因為收取不應收受的利益而涉及盜竊，但在新年或喜慶日子，派發利巿者不因來者身份，而是「見人就派」，相信很少會有人會提告。

有連登網民分享媽媽成為利市獵人的經過，不過被其他網民質疑其可信性。（連登討論區）

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連登討論區有網民以「我老母教你如何成為『利市獵人』 高峰期月入達十萬」為題發文，形容其媽媽是「利市獵人」，收入媲美中產之餘，更無需學歷。樓主透露，媽媽是高級保安，月入約1.5萬，但由於家中開支甚大，所以要想方法增加收入。樓主透露，媽媽去過一次婚禮場地做兼職保安，收到新人的利市後，「自此就踏上咗呢條不歸路」，成為利市獵人。

樓主的媽媽做過婚禮保安後，便轉到尖沙嘴區上班，因為該區有最多酒店，媽媽可以在無人為意的時候到不同酒店扮保安，如果有真正的職員問她是誰，她便答自己是外判保安，如果有婚禮搞手問她是誰，便答自己是職員保安。

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樓主表示，母親每日到不同酒店，扮成當地保安員向新人收利市，月入可達數萬元。（GettyImages／資料圖片）

在婚宴中，「利市獵人」的獵物是新人，所以樓主的媽媽一見到新人及其親戚，就會立即有禮貌地向他們打招呼及祝賀他們，又幫他們開門，「真係佢唔X想畀都唔得」。收到足夠的利市之後，樓主的媽媽就會回到真正的工作崗位休息，夠鐘便打卡收工，「8個鐘佢都收到最少1000蚊利市」。

樓主又稱，媽媽收工之後如果有時間，更可能到酒店扮侍應，「有時好彩都有500蚊利市」。樓主透露，媽媽「一個月連埋射波都係返20幾日，利市錢再加埋佢做緊保安嗰15k，都已經差不多50k」，十分可觀。

到了新年高峰期，樓主的媽媽會收到大量住戶的利市，單是年初一已經可以收到萬多元，而飲宴加上新年，「連主角嗰啲叔伯兄弟都俾埋利市你」，令此段時間收入大增。樓主稱他有時看到媽媽回家時都很辛苦，「揪住兩個環保袋，入面滿滿的都是利市，就覺得媽咪好偉大」。

樓主表示，媽媽去年新年收了足足9萬多元利市，再加上從親戚收到的數千元利市，「月入都已經過咗100k （10萬），又唔使交稅，得閒我又可以問政府攞下Grant Loan」。他以媽媽的經驗警醒網民，不應該給予自己藉口賺不到大錢，因為他的媽媽連小學都未畢業，寄語「成功真係需要苦幹」。

新年是利巿出沒高鋒期，如果勤力出動，收入自然可觀。（GettyImages／視覺中國）

不過，這個「月入十萬不是夢」的故事太夢幻，令不少網民都覺得難以置信，質疑其真實性，追問「有無咁勁？」，又懷疑樓主「唔用腦亂講」，另亦有人認為，樓主媽媽的行為可能已經犯罪，「等睇你老母幾時畀人拉」。

大律師陸偉雄表示，如果假扮保安或職員，已涉及行騙的成分，畢竟該人不是在該場地工作的人士，卻從中希望收受利益；另外，即使收利市的人沒有主動訛稱自己是現場保安或職員，但收受了利市，行為亦涉及盜竊，因為該人收取了不應該得到的金錢。

不過，陸偉雄指新年或喜慶場合，有不少人都喜歡四出派利市，甚至可能「見人就派」，不理會或不太介意𢭃利市者是什麼身份，在事主不在意下，一般也不會提告。

（連登討論區）