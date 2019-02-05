新年獨帶小孩吃麥當勞當團年飯　單親媽：離婚女生永遠比男生孤獨

過年是一家團聚的日子，家家戶戶都會在農曆年三十晚聚首一堂吃團年飯，不過對於失婚者來說，或許是不易渡過的難關。一名台灣失婚的女網民昨日（4日）在facebook群組「爆怨公社」發文，指過去多年都只能獨自和孩子吃飯，已經習慣沒有過年氣氛，指「離婚的女生永遠比離婚的男生還要孤獨」，今年亦只是帶孩子到快餐店吃薯條和麥樂雞。結果帖文引起網民關注，不少人留言給她們打氣，又着她回自己的娘家過節，亦有人祝願她們新年快樂。

有單親媽媽在facebook群組發文，指過去多年都只能獨自和孩子吃飯，已經習慣沒有過年氣氛，「離婚的女生永遠比離婚的男生還要孤獨」。（fb「爆怨公社」截圖）

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女網民昨日在「爆怨公社」發文，感嘆「離婚的女生永遠比離婚的男生還要孤獨」，因即使團年飯都不能回娘家，「因為是潑出去的水」。她說，有時候也無法理解這樣的事情，但漸漸過去那麼多年都是獨自和孩子吃飯，早已習慣沒有過年氣氛，「雖然很嚮往圍爐，但並不想打擾任何人」。

她還上載了一張昨晚在麥當勞用餐的帳單，「今年不是泡麵大餐，改換薯條雞塊餐嘍。除夕夜想吃火鍋卻都沒找到店家」。樓主期後再補充稱，「就是懷念以前多人圍爐時候」。

女網民感嘆，「離婚的女生永遠比離婚的男生還要孤獨」。（《忘不了》劇照）

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帖文引起網民關注，不少人留言給她打氣，「你有跟孩子就是家啊」，亦有過來人安慰稱「離婚多年也是每一年一個人過年，今年有三隻收編的浪貓陪我」。另有網民着她過娘家過年，「離婚還是自己爸媽的小孩，想太多了」、「不管怎樣，娘家是我們永遠的靠山」，有人則表示，雖然不清楚樓主跟家人的狀況，但還是祝願她和孩子新年快樂。

（fb群組「爆怨公社」）