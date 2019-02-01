素食者去牛涮鍋食團年飯　稱被迫獨自坐開　網民：畀同價咪得

愈來愈多人選擇素食生活，日前就有素食者和朋友前往牛涮鍋黃埔分店食團年飯，但卻稱被職員「禁止」素食者和肉食者同枱食飯，令自己「一個人坐開食」，他事後在自己的素食facebook專頁講述事件，更揚言不會再光顧。有網民要求公開分店地址，質疑他們招待客人的方法，然而，更多網民質疑如願意付同樣價錢，理應可葷素同座。 牛涮鍋黃埔分店回應《香港01》表示，如果素食者願意付同一價錢，就可以和肉食者在放題時段同座，萬一素食者不願多付，亦會安排鄰桌就坐，「話好孤獨可能係浮誇咗少少」。

有素食fb專頁發帖，指牛涮鍋禁止素食者和肉食者同迷枱，引來熱議。（fb專頁「Lawrence食到邊"素"到邊」截圖）

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日前，facebook專頁「Lawrence食到邊"素"到邊」發帖，稱「不會再來這餐廳～牛涮鍋，因為他『禁止』素食和肉食朋友同枱食，我被迫要『一個人坐開』食團年飯」。至於為何照樣光顧，他表示親友不方便轉餐廳，又指責店方質素差，「反而我們吃素的，會有種豁達，可比他們包容得更多，當然也不代表我會接受他們不知所謂的所作所為，所以我也會告訴大家，我不會再去了」。

有網民叫樓主公開分店地址，又叫他下次要到對素食者友善的餐廳。不過，許多留言都反質疑樓主要求無理，「素食者去食牛肉嘅地方，其實係邊個逼邊個」、「人哋唔想你犯戒先分枱畀你，無得分枱到時又話人唔尊重素食者，真係你講晒」，甚至有人指樓主自稱豁達，但實際是想網絡公審店方，「你豁達就唔會咁小Ｘ氣上網講啲唔講啲咁數人啦」、「點解你唔問下你班朋友可唔可以去齋鋪團年嘅？你班朋友夠歧視你啦！」

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不少留言提到店方的困難，指職員其實很難分辨每一位顧客是否素食者，「如果一枱4人，個個都話食素得一個叫肉。但肉量一直叫一次叫4碟隔兩個字又叫一次。咁佢點知到底邊個食？」為求方便，唯有要求素食者付肉食餐價，「

講真，餐廳唔會知果個人係真素定假素」、「畀同價咪得」。

有網民將事件分享到其他fb專頁，例如「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」等，引發更多討論。有素食網民表示，如果和朋友去類似餐廳，「都會照畀食肉價錢，無謂為左少少錢搞到自己唔開心」。

涉事的牛涮鍋黃埔分店回應指，並未收到相關投訴，而關於「禁止」素食者和肉食朋友同座問題，店方指根據公司政策，因為放題價格不同，只要願意付同樣費用，素食者可以和肉食者同桌。如果素食者不想多付錢，其實職員會安排他和朋友坐在鄰桌，距離不遠，「講到好孤獨可能係浮誇咗少少」。另外，店方表示素食放題和最平及最多人點選的牛肉放題，價格只相差10元，「10蚊都唔肯加，絕對有呢啲人，佢哋視為原則問題，但因為公司Policy（政策），我哋都冇辦法。」