【大方的親戚】台男收4張「伍佰」利市超崩潰　網民笑：比沒有好

過年最期待的事當然是𢭃利市，每次拆開利市的一刻，心情都會隨紙鈔的價值轉變。台灣一名男網民昨於facebook群組上載照片，顯示一封親戚送出的利市內，竟藏着4張「伍佰」！他拆開後非常崩潰及無言，網民看過相片則爆笑，雖然認為樓主似在開玩笑，但亦笑着安慰「有總比沒有好」，「笑點從紅包飛出來」。

台灣一名男網民昨於fb群組上載照片，稱收到親戚送出的「伍佰」利市。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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該名台灣網民昨於fb群組「爆廢公社公開版」發文，貼出一張利市的相片，並稱是來自「大方的親戚」。正當大家以為樓主收到的是封大利市，相片中顯示的卻並非大疊鈔票，反而是4張台灣歌手伍佰的「大頭」黑白照！崩潰的樓主只能發文與網民分享「中大伏」的經歷。

伍佰是台灣的著名歌手，網民不時以其名字開玩笑。（資料圖片）

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網民看過相片紛紛笑翻，雖然有人懷疑樓主相片的真實性，但更多人仍笑着安慰他稱「有總比沒有好」，「好大方喔，兩千耶」，「如果是手繪那就很有誠意」。有網民則稱可接受親戚這種玩笑，不過會要求對方多花誠意，將黑白照改為彩色照，「太過分了，大過年的！不是應該要彩色比較喜氣嗎」，「連印彩色多花幾元錢都捨不得」。

（fb群組「爆廢公社公開版」）