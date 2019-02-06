【真正獅子王】跑步期間突遇襲　美國男徒手扼死美洲獅再駕車求醫

在大部分人印象中，獅子是一種兇猛的動物，如果遭到牠們襲擊，必定兇多吉少。美國一名男子早前在公園跑步期間，突然遭一隻美洲獅襲擊，他被獅子又抓又咬，但為了自保仍奮力搏鬥，最終更將獅子掐死，並負傷自行駕車到醫院求醫。當局事後公布事件，呼籲市民若遇到類似事件，應像事件中的男子一樣盡量自保。

美國一名男子前日（4日）於馬齒山公園跑步期間遭野生美洲獅襲擊，自衛時徒手將獅子掐死。圖為示意圖，非涉事獅子。（Twitter「CPW_NE」圖片）

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事發美國時間前日（4日）上午，一名年約30歲的男子於科羅拉多州馬齒山公園（Horsetooth Mountain Park）內一山脊小徑獨自跑步期間，突然聽到背後傳來聲音，當他回頭查看時便被一隻美洲獅攻擊了。

當地野生動物部門發聲明指，事主當時被獅子咬傷面部及手腕，幸未有傷及要害，即時以手奮力抵抗，拿起一塊石頭扔向獅子的頭部，然後嘗試逃走。他自衛時更跳上了獅子背部，手腳並用將獅子掐死。事主脫險後身受重傷，但仍能負傷駕車前往醫院求救。

事發地點為美國科羅拉多州馬齒山公園，不少野生動物在公園內棲息。（拉里默爾郡官方網站圖片 ）

經檢查及治理後，醫生發現男子的臉部、手腕、手臂、雙腳及部均有獅子咬痕。科羅拉多公園與野生動物部門官員費雷爾（Rebecca Ferrell）說，「事主沒有武器，也沒有刀或登山杖。這很瘋狂，但卻是真的。我們沒有理由相信這是一個騙局」。當局事後派員到事發現場調查，發現事主的隨身物品，並在附近發現一具符合事主所描述的年輕美洲獅屍體，上面的傷痕與男子的形容吻合。

事件公布後引起網民關注，當局並無交待事主身分，惟指出其自保行為屬正確應對方法，「那名跑手盡其所能去救自己一命，如果你遇到美洲獅襲擊，你亦需要用盡全力還擊，就像這位先生一樣」。

事實上，美洲獅襲擊人類的個案於科羅拉多州並不常見，據當地國家野生動植物管理部門統計，自1990年起，僅有16人曾被野生美洲獅襲擊，當中3人意外身亡。當局估計今次事件是因獅子看到事主跑步，引發起狩獵本能，「大多數襲擊個案都牽涉年輕獅子，或許牠們並非居於既定地區，被迫獨自狩獵生活」。

（綜合）