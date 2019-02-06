山東9歲童向9個月大叔仔跪地磕頭拜年　傳統習俗惹網民爭議

向親戚家人拜年是農曆新年的指定動作，部份傳統的家庭更會跪地磕頭。內地網上近日流傳一條短片，其中可見一名小朋友向只是手抱的嬰兒行跪磕禮拜年，原因是嬰兒的輩份比小朋友更高！

9歲侄子向只有9個月大的叔仔行磕頭禮，哄得家人們哄堂大笑，不過亦引起網民的討論。（網上短片截圖）

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短片於內地山東濱州拍攝，片中一名9歲男孩大喊一聲「小叔給你磕頭啦！」，之後便跪在地上向一名只有9個月大的小男嬰磕頭拜年。原來男嬰是男孩的小叔，而根據該家人的傳統，晚輩都需要向長輩磕頭拜年，所以男孩便依傳統，向小嬰兒磕頭了。男孩事後被問到，小叔是否知道他曾經磕頭拜年，男孩便無奈地說「不知道，（小嬰兒）啥也不懂」。

男孩指小叔不知道他行了跪磕禮，因為小叔太少，什麼都不知道。（網上短片截圖）

男孩爸爸表示，今年他們一家五口回家過年，去年他的小叔一家多添了一名小男孩，所以他們兒子就多了一名小叔。他更提到，兒子向只有9個月大的小叔磕頭時，情形十分好笑，所以使他們一家都哄堂大笑。

有網民留言表示「傳統規矩不能丟」，應該尊重傳統，「現在除了認錢不剩什麼了」。不過亦有人反駁，認為現在已經是2019年，「大清都亡了」，「跪磕禮早就不合時宜了」，應該將此類八股封建禮數拋棄。另外亦有人說小男孩會下跪是因為他還小，「等他18歲了，再讓他給10歲小叔磕頭，看他肯不肯」。

（梨視頻）