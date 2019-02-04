拜年遇親戚問尷尬問題點答好？　麥玲玲、森美教出招「反守為攻」

每逢過年，不少人最怕是遇到親戚們的「關心問候」，雖然或許是出於善意，但尷尬問題卻令人不勝其煩。如何得體地「耍走」親戚，不傷和氣又可以明年再見，絕對是一大學問。《香港01》請來香港著名堪輿學家麥玲玲師傅和電台主持人森美分享如何「正面還撃」親戚的尷尬「問候」之餘，更醒你「反守為攻」攻略，讓大家拜年時能「出入平安」、「笑口常開」！

森美建議，面對事業類問題時可以參考成家立室類問題，了解長輩過去如何置業，「問佢攞下料」。（資料圖片）

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新年是一家團圓的日子，長輩當然最關心後輩的感情和生育狀況，所以年輕人拜年時最常聽到：

「拍拖未呀你？我識一個好好嘅男/女仔，介紹你識吖，嗱，你睇下！」

「男／女朋友做咩㗎？幾時結婚呀？幾時帶男／女朋友上嚟見家長呀？」

「幾時生仔？有仔趁嫩生呀！有小朋友開心好多㗎！」

個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？麥玲玲師傅建議回答問題時勿認真，面對輩份較高的人最好如「耍太極」般推開一笑置之。她推介用玄學的角度回答，而玄妙之處就是親戚們很難辯駁玄學的「天機早已注定」，實為一個好選擇，例如可以這樣回答：

「我睇運程書，話今年未有真桃花……」

「我想夾下個生肖先呀，努力緊㗎啦」

森美就提到，長輩的說話有時雖然會使年青人感到難受，「但其實佢都係講句開場白啫」；而心底話可能是另一回事，「其實佢唔係好介意你有拖拍定無拖拍」，所以回答是最重要的就是要可以延續話題，建議這樣回擊：

「唉呀，無呀，有無好介紹呀？」

「都想生㗎，有無咩秘方呀？點樣先生仔呀？點樣先生女呀？」

麥玲玲師傅建議回答問題時勿認真，面對輩份較高的人最好如「耍太極」般推開一笑置之。（受訪者提供）

說完成家立室，下一個問題便問到想到工作事業，以下問題可能大家都聽過：

「返緊咩工呀？做咗都幾年，有3、4萬一個月未呀？」

「買樓未呀？／供樓供成點呀？而家回咗咁多，自住好抵啦！」

人工永遠跟不上樓價，沒有父幹上樓難，相信是大部份年青人的困境，長輩的問題一下子問到痛處，麥玲玲師傅建議暗示自己需要長輩幫助，又可謙稱未有很高成就，便有機會順手𢭃多一封利市，建議嘗試這樣回答：

「其實我嚟係想叫你地幫幫手嘅～」

「等埋你呢封利市就夠首期架啦！」

森美則指，面對事業類問題時，可以參考成家立室類問題，即是「將個波拋返過去」，了解長輩過去如何置業，「問佢攞下料」，但同時要記住語氣不是要攻擊長輩，畢竟新年不是對立的日子。森美建議大家可以試下這樣回答問題：

「唉，都無諗過啦，有啲咩買樓貼士呀？

「以前你點買樓呀？」

新年時向親友、上司拜年，說「啱聽」的祝賀語必不可少，甚至可以幫你逗多封利是。（GettyImages/VCG）

其實年輕人除了企定定等待長輩們關心外，其實亦可以考慮反客為主，「先發制人」出招，在長輩開口前主動問候對方，更可以顯示自己對長輩們的尊敬：

「你近排身體點呀？血糖幾多度呀？」

「血壓幾多呀？咁我哋唔好食年糕啦喎」

「Auntie有冇keep fit跑下步呀？」

麥玲玲師傅表示，若出於真正的關心，長輩們都會開心些，又指許多長輩只是習慣了對每個人都這樣問，但未有為意年輕人的想法，用搞笑的氣氛去回答這類題目，「大家可以笑下，別人又會欣賞你幽默」，就可以開開心心過新年。