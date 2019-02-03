網民回帶看那些年星二代拜年　5歲小霆鋒Chok爆　11歲洪天明就…

不少星二代盡得父母真傳，從小就無懼面對鏡頭，過往每逢新年，不少明星都會一家大小拍攝賀年海報，其中最著名的「賀年家庭」謝賢一家莫屬，暱稱「四哥」的謝賢，與太太狄波拉、兒子霆鋒及女兒婷婷，穿着充滿新年氣氛的服裝向全港賀年，增添新年氣氛。時至今天，令許多長輩仍懷念那些年星二代的可愛模樣。 每逢過年思童星，無綫電視旗下的「big big chanel」（大台網）於去年新年前，曾上載一眾星二代當年拍攝的拜年節目，而無綫官方facebook「TVB」分享了該片段。事隔1年，近日因臨近農曆新年而再度被網民「回帶」重溫。

從當年拜年的片段中，可以見到星二代年幼的模樣，其中小霆鋒、小婷婷最受網民注視。（Youtube「TVB (official)」影片截圖）

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那是33年前的舊片段，打頭陣是洪金寶的長子、當年是11歲的洪天明，他帶着弟妹洪天照、洪天祥、洪煦榆舞獅贈興，表現淡定。當聽到主持人誇讚時，洪天明便謙虛說：「我得到爹哋洪金寶嘅熱烈指導，所以我哋今日演得特別好嘅。」同場還有影帝姜大偉女兒小姜依蘭，一臉稚氣地介紹自己，更替較自己年幼的洪氏兄妹出場伴奏，很是乖巧。

片中一臉稚氣的謝霆鋒與妹妹謝婷婷，轉眼已長大成人，在娛樂圈闖出一片天。（資料圖片）

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緊接而來的是5歲小霆鋒與4歲妹妹小婷婷，他們扮大頭佛出場，小霆鋒輪廓俊俏，而且伶牙俐齒，介紹其父親是謝賢，他名叫謝霆鋒後，便輕推妹妹站到台中間，讓她介紹自己，很是貼心。小霆鋒隨後還不忘藉機讚自己：「我爹哋唔識扮大頭佛，所以我扮大頭佛就叻過佢呢！」

當主持人問兄弟長相像爸爸還是像媽媽時，小霆鋒就鬼馬表示自己像媽媽狄波拉，並解釋說：「我又係瘦。我媽咪又係細粒粒。」小大人模樣直讓人忍俊不禁；而小婷婷則說自己較像爸爸。

與童年片段相比，長大後的洪天明樣貌幾乎沒變過。（資料圖片）

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主持人再問大家最喜歡爸爸甚麼，小霆鋒表示「我鍾意爹哋拍戲」，後來主持人改問如果爸爸不是明星，那喜歡爸爸做甚麼呢？小婷婷卻爆笑回應「我最鐘意爹哋食瓜子」，哄得眾人哈哈大笑。

片段中的星二代，以謝霆鋒最愛網民注目，不少人大讚小霆鋒可愛，更指他與兒子Lucas（謝振軒）如餅印，而Lucas現已11歲了，與弟弟Quintus（謝振南）成為星三代，盡得爸爸謝霆鋒與媽媽張栢芝真傳，兄弟均有明星臉。謝霆鋒與張栢芝於2011年離婚，張栢芝於2018年底誕下第3名兒子，但未有透露幼子生父身份。

（綜合）