好有愛！台男怨拿不到年終獎金　女友偷塞一封：由老婆包給你

過年了，打工仔最期待的當然是年終獎金，台灣一名男網民今年卻收到人生中最感動的「年終獎金」！他日前在facebook群組「爆廢公社」發文指，今年公司沒發獎金，忍不住向交往6年的女友抱怨，沒想到女友聽後竟偷偷在枕頭下，塞了一個裝滿6張千元紙幣（總共約1500港元）的利市封，還附上一封感謝信說「你說你沒有年終，就由老婆包給你囉！」網民看完帖文都大喊很感動，又指「可以娶了」。

樓主打開利市封，發現裏面包了6張千元大鈔，還貼心地附上一張感謝信。（fb「爆廢公社」圖片）

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台灣陳姓網民前日（4日）在facebook群組「爆廢公社」發感謝文，指跟女朋友一起邁向第6年，她了解樓主薪水不多，所以平時都很節儉，不希望他花什麼錢，而女友上年才做第一份工作，第一次領年終獎金。

近日樓主向女友抱怨今年沒有年終獎金，但身邊朋友卻有，結果女友卻預備了大驚喜給他。有個晚上，樓主一如往常，洗完澡後坐在床上打遊戲，但女友卻突然反常要求他幫忙找一下鏡子，當時樓主不明其意，隨便摸了一下身旁幫忙尋找，但女友神神秘秘地引導他，「你的背後、還是枕頭下呢？」結果樓主找到的是一封大利市，女友隨即表示，「我知道你羨慕朋友都有年終，你卻沒有，所以我領完年終就趕快包給你的，你還不認真找！」

樓主打開利市封，發現裏面包了6張千元大鈔，還貼心地附上一張感謝信：「謝謝你，從一開始到現在總是無微不至地照顧我，在我困難想放棄時，你也總是支持着我，我很慶幸自己可以被你愛上，未來不管是否攜手到老，我都會珍惜每天在一起的時光。你說你沒有年終，就由老婆包你給囉！請未來繼續照顧我唷！」

收到女友發給自己的獎金，樓主非常感動，又想到自己上班這麼久都沒想過要封利市給她，但對方也沒有一句怨言，「真的好感謝能讓我遇到她，當下很感動，也很愧對她呢！」

這篇溫馨的感謝文隨即引起熱議，網民紛紛留言大讚「很好的女孩」、「這種女友哪裏找？」、「別人的女朋友總是不讓我失望」，又着樓主要好好珍惜「這種可以共苦的不娶，就把他讓給更好的，請珍惜」、「還不快點娶回家」。對於網民不斷「逼婚」，樓主也大方回應「關於迎娶這件事我還需要再多多努力」。