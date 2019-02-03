被女友抱怨分不出唇膏顏色　台男一招K.O.完勝　男網民：形容貼切

女生未必清楚了解男生迷戀的「正義朋友」，正如很多男生都不了解女性化妝品。台灣一名女生抱怨男友分不清她的唇膏色號，即使傳對比圖給他，男友仍覺得「都一樣啊」，讓她大惑不解，其後男友「以其人之道，還治其人之身」，反傳女友一張不同鹹蛋超人的大合照，她即表示「都一樣啊」，成功被男友一招K.O.。

台女將多款紅色唇膏塗在自己手背，再拍照發送給男友，更要求他「仔細看看」有何分別。（Dcard討論區圖片）

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一名台灣女生昨在「Dcard討論區」發文抱怨男友「冇心裝載」，從她上載的對話截圖可見，她將多支豆沙色號的唇膏塗在手背，再向男友問道「塗起來（塗上嘴）顏色都一樣，不覺得奇怪嗎？」男友坦言覺得顏色一樣，看不出有任何分別，即使台女曾要求他「仔細看看」，男友仍堅持沒有分別，令台女忍不住罵他「沒用心」。

但男友「以其人之道，還治其人之身」，傳送一張有不同鹹蛋超人的大合照測試女友，更問她「一樣嗎」，台女頓時「黑人問號」，亦覺得每個超人都是一樣，但男友堅持「不一樣」，更學女友用「沒用心」來形容她，台女被斥後回覆「我真的會把你打死」。

男友分不出唇膏顏色分別，反擊傳送一張有不同鹹蛋超人的大合照測試女友。（Dcard討論區圖片）

台女的遭遇引起不少網民共鳴，有女網民紛紛回應「在男生眼裏都是『紅色』都一樣」、「我男友色盲，我有沒有擦，他也看不出來」、「明明就不一樣，你們真的都看不出來嗎？唇膏跟超人都不一樣啊」，更有女網民錯重點，詢問其中數款唇膏是什麼牌子及色號，相信被勾起購物慾，但亦有男網民指男友舉例貼切，「是不一樣，但用在身上明明都一樣」、「笑死！你們好可愛，我也不知道我女友為什麼那麼多唇膏擦上去都差不多」。

事後台女回應網民稱，未能分出唇膏顏色的男網民都是「沒用心」，認為分得清楚的男網民才是合格男友，但對於自己男友在測試中不合格表現，都指「釋懷了…我買了自己爽就好」。

（Dcard討論區）