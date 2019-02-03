【帽事嘅？】指女友發開口夢多謝老闆栽培　網民聯想港男慘帶綠帽

不少人睡覺時都會「發開口夢」，夢話甚至會驚醒枕邊人。有網民投稿至facebook專頁分享，指熟睡中女友突然「發開口夢」多謝老闆的栽培，自己將會努力工作，令到投稿者感到心痛，但工作慘況令網民產生聯想，不約而同留言指「帽事嘅」、「好綠」，一個有關工作壓力過大的帖文，被網民聯想成「帶綠帽」的悲劇。

不少人睡覺時都會「發開口夢」，夢話甚至會驚醒枕邊人。（GettyImages/視覺中國）

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有網民早前投稿至fb專頁「奴工處」，今日上載內容指，一名港男晚上準備睡覺時，發現早已入睡的女友突然捉住港男的手，更說「老細，多謝你，我會繼續畀心機」，隨後眼角流淚，港男相信女友工作壓力過大，所以連睡夢中都仍然感到非常緊張說起夢話，更將男友當成老闆，令港男坦言「嗰下好心痛」。

但有網民留言指「係咪得我諗帽事嘅？」事實上「英雄所見略同」，其他網民都有類似想法，紛紛指「帽事嘅」、「好綠」，更有人認為投錯稿，港男應投至有關兩性相處的fb專頁。

（fb專頁「奴工處」）