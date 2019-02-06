用5000個兩毫硬幣砌「魚蝦蟹」　90後本土藝術家獲激讚

每逢農曆新年，親朋好友聚頭難免會小賭怡情，當中「魚蝦蟹」可算是必備工具。本地年輕藝術工作者梁洛熙（Giraffe）就以超過5000個兩毫硬幣，砌成一幅「魚蝦蟹」應節，當中的雞、魚、蝦、蟹等栩栩如生，連上面的「大公無私 翹骰不算」也完美呈現，其心機及手藝獲網民一致讚好！ Giraffe接受《香港01》訪問時表示，「魚蝦蟹」曾是相當普遍的賭博工具，但如今可能已被手機取代，希望藉作品提醒大家舊事物雖然容易被取替，但依然有它的價值。除「魚蝦蟹」外，Giraffe亦以兩毫硬幣砌出網民常見的「哈哈笑」圖案，更引用王菲經典歌曲《人間》的一句歌詞「但願你的眼睛 只看得到笑容」，祝願大家在新一年繼續笑口常開。

本地年輕藝術工作者梁洛熙（Giraffe），以超過5000個兩毫硬幣砌成一幅「魚蝦蟹」應節。（受訪者提供照片）

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25歲的本地藝術工作者Giraffe，特別鍾情香港舊事舊物，在過往3年的作品中，幾乎全部主題均與香港有關，除利用白蘭樹樹葉作畫外，他亦以被逐漸淘汰的兩毫硬幣，砌出一幅幅傑作，繼已故天后梅艷芳、匯豐銀行門口的銅獅、馬王翠河後，Giraffe最近趁住農曆新年，在facebook專頁公開一幅以兩毫硬幣砌成、168厘米乘120厘米的「魚蝦蟹」，除雞、魚、蝦、蟹、葫蘆及金錢外，連「大公無私 翹骰不算」8個字也完美呈現。

Giraffe表示，「魚蝦蟹」曾是相當普遍的賭博，在農曆新年期間也會作娛樂用途；惟現今科技發達，親朋戚友聚頭時，大家都變成低頭族只顧玩電話，令他不禁慨嘆這些玩意「將來會否被時代進步所淘汰？」。故他希望透過作品，提醒大家舊事物雖然容易被取替，但依然有它的價值。問到為何選擇兩毫子，而非五毫或一毫等硬幣？他表示兩毫子的鋸齒形狀獨特，加上拼湊一起時，硬幣之間的空位最少，因此最能填滿空間。



除魚蝦蟹外，Giraffe亦以兩毫硬幣砌出在連登討論區常見的「哈哈笑」圖案，祝願大家笑口常開。（受訪者提供照片）

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Giraffe同時公開十多年前其手畫的「魚蝦蟹」，笑言當時想玩，但找不到遊戲紙，便決定即席揮毫手畫一張，只見上面的雞、魚、蝦、蟹等栩栩如生，可見Giraffe早在十多歲時已甚具畫畫天分。

另外，Giraffe亦以兩毫硬幣砌出在連登討論區常見的「哈哈笑」圖案，祝願大家笑口常開。他解釋砌此圖案的原因，「係因為最初喺呢度（連登討論區）發布作品，希望用呢個logo大家會有多啲共鳴」。他更引用王菲經典歌曲《人間》的歌詞「但願你的眼睛 只看得到笑容」，寄語無論大家有什麼經歷也好，「邊一面嘅你，邊一種情緒嘅你，拼湊出嚟都係你自己，新一年大家繼續努力，活出自我」。

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從上載的照片及縮時片段所見，Giraffe作品中有一個以兩毫硬幣砌成的大圓形，不過當他噴上化學藥水後，中間的大圓形慢慢呈現一個笑哈哈，引來大批網民大呼驚奇，「香港有一個咁嘅藝術家，好值得畀全世界知道」。

不過，在製作過程中，Giraffe會將兩毫硬幣加工成黑色，有網民擔心他可會觸犯法例，屬於破壞法定貨幣。Giraffe表示曾去信金管局查詢，獲回覆稱「一般而言，市民如沒有毀壞或加工處理有關硬幣作不法用途，並不會觸犯《硬幣條例》」。因他沒有把硬幣作不法用途，加上硬幣可還原，而且主動申報，因此不會觸犯法例。