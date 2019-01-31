【網絡力量】網民貼母親畫作　獲藝術家加持　引起接龍畫畫潮

早前美國一名網民將其母親與畫作的合照上載至討論區，並引述媽媽稱「無人會喜歡這畫作的」，一名瑞典藝術家看到帖文，即以畫作回應，將相中手持畫作的樓主媽媽畫出。網民見藝術家出手加持亦有樣學樣，引起了接龍作畫潮。有人更將接龍畫畫潮的演進過程製成圖表，並分析這場創意熱潮背後的藝術概念，令帖文瘋傳至多個網站及社交平台。

美國網民Gaddafo本月中上載了媽媽戴卡與其畫作的相片到討論區，沒料到帖文會引起接龍畫畫潮。（Reddit討論區圖片）

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無聊事認真做，相信最能形容這次接龍作畫潮。本月16日，美國網民Gaddafo看到上完繪畫班的媽媽戴卡（Cindi Decker）回家，遂在「Reddit」討論區發文，貼出媽媽及她所畫的白鷺畫作照片，寫道：「我媽媽畫了這幅畫，她說沒有人會喜歡它。這已是她的第二幅畫了。」

原本平平無奇的「吹水post」，竟因瑞典藝術家澤特斯塔德（Kristoffer Zetterstrand）的趣味回覆變得不一樣，他在討論區看到戴卡的相片時，忽發奇想決定將她及其畫作都畫下，「我覺得這很可愛，一時貪玩有了個想法，決定把那照片畫出來」。

瑞典藝術家澤特斯塔德看到帖文，一時貪玩將戴卡的相片畫下，引起接龍畫畫潮。（Reddit討論區圖片）

即睇網民如何接龍畫畫！

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澤特斯塔德其後手持自己所畫的「戴卡及白鷺畫」，拍下照片回覆，並寫下：「我畫了別人的媽媽。」沒想到竟引發一個接龍畫畫潮，短短幾天便獲逾12萬次讚好及數百個「正評」。有網民見藝術家出手，即有樣學樣將澤特斯塔德手持「戴卡及白鷺畫」的相片畫出，再手持畫作拍照回應，「畫中有畫」熱潮隨即展開。

其他網民亦不甘示弱，接力畫出「畫中畫」，最終演變出40多幅不同風格及種類的畫作。隨着越來越多網民參與，有網民將畫作演變過程製成圖表，清楚顯示每張畫作變化過程。亦有學術型網民進行藝術分析，指出「畫中畫」其實是一種名為德羅斯特效應（Droste effect）的藝術概念，即在照片或畫作中出現一個更小的同款圖像，依次延續下去。

有網民更將畫作的演變過程製成圖表，清楚顯示每張畫作的變化過程。（Reddit討論區圖片）

「畫中畫」的藝術概念名為德羅斯特效應，名字源自一個荷蘭可可粉老品牌的包裝圖案。（網上圖片）

首先開始畫中畫回覆的澤特斯塔德事後稱，對於其貪玩舉動引起接龍畫畫熱潮感到非常驚訝，「這真的很奇怪，我最後看帖文時數到有至少40多幅畫，我（在畫中）變得越來越小了」。他更說事後曾與今次熱潮的主人翁戴卡通電話，指她亦對畫作引起網民關注感到非常高興，並稱將會把其畫作送給對方。

「畫中畫」的藝術概念名為德羅斯特效應（Droste effect），意思是藝術家在圖像中放置圖像以創建無限效果。這概念的名字源自荷蘭古老可可粉品牌Tins of Droste's Cacao，該品牌的罐裝可可粉特色是鐵罐上印着一個修女的圖案，修女手上拿着一個鐵罐，罐上同樣有一個拿着鐵罐的修女圖案，如此類推。

（綜合）