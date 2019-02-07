【公德心】自己倒瀉自己清理！旅客捷運打翻奶茶　主動拿圍巾抹地

今時今日有公德心竟然會嚇親人！日前有台灣網民在討論區發帖，表示乘搭捷運看到很令人敬佩的一幕，指一群旅客在車廂內不慎打翻奶茶，樓主以為她們會一走了之留給清潔人員處理，她們反而想辦法善後，從袋中拿出新買的圍巾，蹲在地上嘗試拭抹乾淨，樓主坦言有點不相信眼前一幕，「有點嚇到...素質100」。網民看到照片後都大讚她們很有公德心，歡迎她們多到台灣玩。

有台灣網民在討論區發帖，圖文並茂憶述搭捷運遇到令人敬佩一幕，指一群旅客倒瀉奶茶卻主動用圍巾善後，大讚她們有公德心。（討論區「PTT」圖片）

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台北捷運內禁止飲食，但偶爾會看到有乘客拿奶茶入閘乘搭車。昨日有台灣網民在討論區PTT發帖，題為「有沒有觀光客打翻飲料會自己擦的八卦？」，表示剛坐捷運時看到很令人敬佩的一幕，當時一群旅客在車廂內打翻奶茶，樓主以為她們會不負責任地一走了之，留爛攤子給清潔人員處理，沒想到她們卻主動拿布出來擦，「有點嚇到...素質100」。

從樓主拍到的照片可見，奶茶被打翻後在地上蔓延，有3名女旅客在車廂內分工合作，有人拿紙巾蹲着抹地，她們更從袋中拿出一條粉色長圍巾，平放在地上阻止奶茶流走，完全不介意奶茶弄髒圍巾，看得樓主目瞪口呆，亦坦言被她們嚇到，稱讚她們很有質素。

有台灣網民在討論區發帖，圖文並茂憶述搭捷運遇到令人敬佩一幕，指一群旅客倒瀉奶茶卻主動用圍巾善後，坦白被她們嚇到，讚賞她們很有質素。（討論區「PTT」截圖）

網民看到帖子後紛紛大讚旅客很有公德心，好奇追問她們到底來自哪個國家，樓主更新帖子回覆指自己不知道是哪國，「但我肯定不是日韓，因為語言聽起來就不是」。有網民猜測她們是日本人，不少人指她們看起來像來自東南亞，「其實他們自由行的遊客水準很高我覺得」，亦有人認為不管哪裏人，反正她們真的很棒，「推有公德心」、「把圍巾當抹布不管哪國都敬佩」；有網民分享不快經驗，指曾遇過在火車上打翻直接下車，而且還潑到其鞋子，道歉都沒有，需靠旁邊路人幫忙擦乾淨。

如有旅客違反《大眾捷運法》，例如旅客於捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，將被罰款1,500元至7,500元新台幣（約382港元至1,910港元）。

（綜合）